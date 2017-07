Sport Schwarzhofen

Vohenstrauß. Keinen Sieger gab es am Sonntag im Vohenstraußer Sportzentrum. 0:0 endete die Partie gegen den SV Schwarzhofen.

Dabei sahen die Zuschauer bei großer Hitze ein durchaus intensives und vor allem im ersten Durchgang flottes Spiel. Die Heimelf begann druckvoll und konnte sich in den ersten Spielminuten ein Übergewicht erarbeiten. Zweimal ergab sich die Möglichkeit zur Führung, die letzten Zuspiele wurden jedoch von der Gästeabwehr geblockt. Die Gäste kamen nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und hatten durch Weiß und Voith erste Chancen. Stahl hatte für die SpVgg die Führung auf dem Fuß, sein Volleyschuss strich jedoch knapp am Pfosten vorbei. Kurz davor hatte Gäste-Kapitän Weiß Pech als sein Freistoß aus halblinker Position an den langen Pfosten klatschte.Nach dem Wechsel hatte zunächst Danner eine große Kopfballchance, seinen Abschluss nach einem Eckball konnte Torwart Kederer jedoch entschärfen. Kurz danach lief Stahl auf und davon, ließ sich jedoch beim Torabschluss abdrängen. Die einzige größere Unachtsamkeit in der SpVgg-Defensive hätte Danner in der 55. Minute beinahe ausgenutzt. Er stand plötzlich frei vor dem herausstürmenden Kederer, sein Abschluss strich jedoch am rechten Pfosten vorbei. Mitte des zweiten Durchgangs war dann beiden Mannschaften doch der Kräfteverschleiß bei den hohen Temperaturen anzumerken.SpVgg Vohenstrauß: Kederer, Zäch (83. S. Striegl), Schmidt, Kett, Schieder, S. Striegl (76. Gottfryd), Dobmayer (30. Stahl), Neidhardt, Ertl, Müssig, FrankSV Schwarzhofen: Ullmann, Zäch (84. Lennert), Chr. Weiß, Voith, M. Danner, Gietl, M. Weiß, Chr. Danner, Fleischmann (72. Ferstl), Weigl (46. Hammer), GötzSR: Florian Islinger (Lappersdorf) - Zuschauer: 120