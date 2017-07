Sport Schwarzhofen

20.07.2017

Zwei Mannschaften, ein Ziel: Mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Ob der SV Schwarzhofen oder der TSV Detag Wernberg die ersten Punkte holt, entscheidet sich im Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord am Freitag um 18.45 Uhr.

Schwarzhofen/Wernberg. (hür/lfj) Der SV Schwarzhofen geht zum ersten Mal seit über 20 Jahren ohne Legionär in eine Saison. Mit Christian Rötzer von den A-Junioren des SSV Jahn Regensburg ist ein ehemaliger SVS-Jugendspieler an den Kaplanacker zurückgekehrt. Auch Sandro Hammer vom TSV Tännesberg stand schon als 15-Jähriger für den SV Schwarzhofen auf dem Platz. Die Verantwortlichen des SV untermauern damit, dass sie weiterhin auf junge Spieler aus der Region bauen. Positiv für die Mannschaft ist außerdem, dass Maxi Lennert schon in der Vorbereitung in ausgezeichneter Form war. Der feine Techniker aus dem eigenen Nachwuchs ist eine echte Alternative für die Startelf im Landkreis-Derby gegen Wernberg. Ob die lange verletzten Alexander Götz und Julian Ziereis ein ganzes Spiel durchhalten, bleibt abzuwarten. Die zentralen Mittelfeldspieler trainieren seit drei Wochen mit der Mannschaft und sind auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke.Mit dem Trainer-Duo Christian Hechtl und Rolf Hermes hat der SV Schwarzhofen eine gute Lösung auf der Kommandobrücke gefunden. Seit sechs Wochen arbeiten sie intensiv mit den Spielern. Die Gastgeber erwarten einen Gegner auf Augenhöhe, der ihnen mit erfahrenen Spielern und individueller Qualität alles abverlangen wird. Schon in der vergangenen Saison waren es gegen die Wernberger zwei enge Spiele.Auch der TSV Detag Wernberg blickt dem Spiel mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Mannschaft hat sich in den letzten Wochen auf den Saisonstart vorbereitet, doch die Ergebnisse der letzten Testspiele waren ernüchternd. Die Köblitzer fahren schon allein deshalb nicht als Favorit nach Schwarzhofen. Die Detag-Verantwortlichen sind sich sicher, dass die Schwarzachtaler mit ihrer jungen, aber eingespielten Mannschaft einer der Favoriten der Liga sind. Zudem liegt der letzte Sieg in Schwarzhofen fast drei Jahrzehnte zurück.Der TSV muss an einigen Baustellen arbeiten, um Freitagabend nicht leer auszugehen. Die Spieler müssen mit physischer und psychischer Präsenz ins Match gehen, die Zweikämpfe annehmen, mehr Durchschlagskraft in der Offensive entwickeln und vor allem Fehler, die in den Testspielen zu vielen Gegentoren führten, abstellen. Dennoch war die Stimmung beim Abschlusstraining am Mittwoch gut. Von den während der Vorbereitung ausgefallenen Akteuren kehren Torwart Matthias Jahn, Alexander Luff, Christoph Reis und Lukas Hudec in den Kader zurück. Es fehlen noch die verletzten Patrick Pröls und Moritz Polster, Michael Frischholz (Trainingsrückstand) sowie Youngster Simon Polster, der erst ab 1. August für Punktspiele frei ist.

1. SpieltagSchwarzhofen - Det. Wernberg Fr. 18.45Hahnbach - Vohenstrauß Sa. 15.00Ensdorf - Inter Sa. 15.00Hirschau - Sorghof Sa. 16.00Pfreimd - FC Amberg II So. 15.00TuS Kastl - Katzdorf So. 15.00Schmidgaden - Schirmitz So. 15.15FC Wernberg - Kulmain So. 17.00