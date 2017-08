Sport Schwarzhofen

20.08.2017

20.08.2017

Ensdorf/Schwarzhofen. Das hatte sich der SV Schwarzhofen anders vorgestellt. Einen Teilerfolg hatte die Mannschaft bei der DJK Ensdorf angepeilt. Am Ende stand aber eine deutliche 0:3-Niederlage.

In der ausgeglichenen ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab. Erst kurz vor dem Wechsel gab es Möglichkeiten. Zunächst strich ein Volleyschuss von Stefan Grabinger knapp über den SV-Kasten (40.). Praktisch im Gegenzug das gleiche Bild, als SV-Kapitän Martin Weiß sein Visier zu hoch eingestellt hatte.Unmittelbar nach der Pause verzog DJK-Regisseur Julian Trager in aussichtsreicher Position. Die Platzherren bestimmten nun das Geschehen und stellten mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. In der 60. Minute das 1:0 durch Sebastian Hummel, der einen an Julian Trager verwirkten Foulelfmeter verwandelte. Drei Minuten später das 2:0 durch Andreas Weiß, der einen Freistoß von Julian Trager per Kopf versenkte. Anschließend waren die Gäste bemüht, das Spiel zu drehen, aber vergeblich. Johannes Luschmann sorgte mit einem überlegten Schlenzer mit dem 3:0 für die Entscheidung.DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler (83. Tobias Westiner), Fabian Westiner, Reinhardt, Stefan Trager, Hummel, Andreas Weiß (83. Thomas Weiß), Grabinger, Julian Trager, Siebert, Luschmann (86. Eberhardt)SV Schwarzhofen: Ullmann, Hammer, Ferstl, Zäch, Voith, Gietl (38. Fleischmann), Weiß, Christoph Danner (53. Michael Danner), Weigl, Götz (76. Bauer), RötzerTore: 1:0 (60., Foulelfmeter) Sebastian Hummel, 2:0 (63.) Andreas Weiß, 3:0 (71.) Johannes Luschmann - SR: Constantin Scharf (TSV Pressath) - Zuschauer: 150