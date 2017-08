Sport Schwarzhofen

09.08.2017

Der SV Schwarzhofen hat die Weichen richtig gestellt: Eine erfolgreiche Jugendarbeit bildet die Basis dafür, dass die Erste Mannschaft seit fast 20 Jahren in der Bezirksliga spielt. Auch in der Vereinsführung sind Personalprobleme kein Thema.

Nachwuchs mit Hauptrolle

Spitze mit drei Frauen

Neuwahlen 1. Vorsitzender: Rüdiger Hügel, 2. Vorsitzende: Kathrin Weiß und Marco Schmidtke; Kassiererin: Martina Ippisch; Schriftführerin: Christina Richthammer. Beisitzer: Marco Schmidtke (Fußballabteilungsleiter), Anton Ziereis (Jugendleiter), Katrin Weiß (Abteilungsleiterin Gymnastik), Christian Scharf (Abteilung Basketball), Anton Weiß (zuständig für Sportanlage) Adolf Mandl (Vereinszeitung, Vereins-Lotto); Rechnungsprüfer: Maximilian Beer, Hans Graßmann. (mad)

Schwarzhofen. Die Mitgliederversammlung nutzte Vorsitzender Rüdiger Hügel, um die große Unterstützung innerhalb des Vereins zu erwähnen. Viele aktive Damen und Spieler aus allen Herren- und Senioren-Teams bringen sich beispielsweise bei Arbeiten im und am Sportheim ein. Ein Erfolg sei heuer unter anderem erneut der "Kids-Cup" gewesen. Hier dankte er den engagierten SV-Damen Birgit Fuchs, Daniela Hermes, Heike Trost und Kathrin Weiß.Der Fokus werde weiterhin auf die Jugendarbeit gerichtet, so Hügel. Auch in dieser Saison könnten - mit Ausnahme der F-Jugend, die lediglich Freundschaftsspiele bestreitet - alle Altersklassen in den Spielbetrieb geschickt werden, unter eigenem Namen, ohne Spielgemeinschaften oder Jugend-Fördergemeinschaften. Er stellte die großen Verdienste von Jugendleiter Anton Ziereis in den vergangenen zwölf Jahren heraus. Dieser könne bei seiner Aufgabe auf zahlreiche Betreuer und Unterstützer bauen.Mittlerweile erntet der SV die Früchte dieser Arbeit: Die Erste Mannschaft spielt seit fast 20 Jahren ununterbrochen in der Bezirksliga und stellt dort das jüngste Team, und das alles fast ausschließlich mit eigenen jungen Spielern. Dies sei nur möglich durch das außergewöhnliche Engagement der vielen Ehrenamtlichen, die Zukunft scheine damit gesichert. Auch die Zusammenarbeit innerhalb der Vereinsführung sei sehr gut.Schriftführerin Christina Richthammer belegte, dass die Mitgliederzahl etwas zurückgegangen ist. Sie liegt aber immer noch über 600, davon sind 145 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sowie eine weitere Zahl von jungen Erwachsenen. Der Großteil der Mitglieder gehört der Sparte Fußball an.Der Bericht von Schatzmeisterin Martina Ippisch zeigte, dass der SV gewaltige Umsätze stemme musste. Hohe Ausgaben fielen unter anderem für das Sportgelände, für Löhne, Steuern, vor allem aber für den gesamten Spielbetrieb mit all seinen Facetten, an. Einnahmen vielfältiger Art wurden aus Mitgliedsbeiträgen, durch Eintrittsgelder, Bandenwerbung, beim Sportheimverkauf, bei Veranstaltungen oder mit der Vereinszeitung erzielt. Zum Glück seien die Einnahmen noch etwas höher als die Ausgaben gewesen. Für die Kassenprüfer hob Bürgermeister Maximilian Beer die "Meisterleistung" des Vereins heraus, angesichts der zahlreichen Aufgaben. "Hut ab vor dieser unschätzbaren Arbeit und unglaublichen Leistung", lobte er und stellte seine Verbundenheit mit dem SV heraus. Auch die Marktgemeinde unterstütze den Verein, vor allem wegen seiner überragenden Jugendarbeit. Mit seiner Mannschaft in der Bezirksoberliga sei der SV ein Aushängeschild für den Markt. Bei den Finanzen sei in Übereinstimmung mit einem Steuerberater alles für in Ordnung befunden worden. Er attestierte der Schatzmeisterin und den Vorstandsmitgliedern eine hervorragende und mustergültige Arbeit.Bei den Neuwahlen stimmten die anwesenden Mitglieder für einen vorliegenden Wahlvorschlag. Unter anderem bleibt Rüdiger Hügel weiterhin an der Spitze des Vereins. Dabei zeigte sich erneut die Frauen-Power in der Gruppierung: In der geschäftsführenden Vorstandschaft sind drei von fünf Posten mit Frauen besetzt.