Sport Schwarzhofen

15.08.2017

3

0 15.08.2017

Mit 6:2 gelang dem SV Schwarzhofen ein deutlicher Sieg gegen den FC Amberg II.

Das Spiel begann schnell und intensiv und bereits nach 40 Sekunden traf der Schwarzhofener Max Lennert den Pfosten. Wenige Minuten später hätte der Gast in Führung gehen können. Der "Dosenöffner" war das 1:0 von Schwarzhofens Kapitän Martin Weiß (15.). Die Amberger waren aggressiv in den Zweikämpfen, schalteten jedoch bei Ballverlust zu langsam um und hatten vor allem die Schnittstellen in der Viererkette zu weit geöffnet. Dies war natürlich ein gefundenes Fressen für die schnelle Schwarzhofener Gegenbewegungen. Eine davon nutzte in der 19. Minute Christoph Danner zum 2:0. Das 3:0 durch Martin Weiß resultierte aus einem Foulelfmeter in der 22. Minute. Nur erneut vier Minute später das 4:0 durch Christoph Danner. Die Amberger kamen in der 30. Minute zum 1:4-Anschlusstreffer. Erneut nur zwei Minuten später konnte Schwarzhofens Max Lennert nach einer Götz-Flanke den alten Viertore-Vorsprung wieder herstellen und Stefan Voith besorgte sogar mit dem 6:1 (38.) den sechsten FC-Treffer. Als hätte in Abschnitt zwei jemand den Stecker gezogen, zog sich der SV Schwarzhofen in die eigene Hälfte zurück. Amberger kam noch zum Anschlusstreffer.SV Schwarzhofen: Ullmann, Hammer, Ferstl, Voith, Gietl (86. Haimerl), Weiß M., Danner C. (82. Bauer), Lennert, Weigl, Götz, Rötzer (55. Zäch)FC Amberg II: Donhauser, Schaar (22. Ram), Hohe, Reinwald, Spieß, Jawara (36. Meier), Schmien (62. Buzkodic), Müller, Geitner, Florek, LeitenbacherTore: 1:0 (15.) Martin Weiß, 2:0 (19.) Christoph Danner, 3:0 (22./FE.) Martin Weiß, 4:0 (26.) Christoph Danner, 4:1 (30.) Daniel Leitenbacher, 5:1 (32.) Max Lennert, 6:1 (38.) Stefan Voith, 6:2 (52.) Jörn Hohe - SR: Philipp Götz (Schwandorf) - Zuschauer: 140