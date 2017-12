Sport Schwarzhofen

Es waren fünf gute Jahre. Im Sommer trennten sich Trainer Adi Götz und der SV Schwarzhofen. Jetzt im Winter kehrt der Coach überraschend wieder zum Bezirksligisten zurück.

Immer besten Kontakt gehabt

Mittelfristiges Ziel: Landesliga

"So richtig glücklich waren beide dann wohl nicht", sagt Rüdiger Hügel, Vereinsvorsitzender des SV Schwarzhofen im Rückblick. Adi Götz wechselte im Sommer, nach fünf Jahren Schwarzhofen, zum Kreisligisten SV Neubäu. Beim ambitionierten Kreisligisten wollte der 50-jährige Coach etwas aufbauen, doch der SVN krebst im Mittelfeld herum. Der SV Schwarzhofen versuchte einen Neuanfang mit dem Duo Christian Hechtl und Rolf Hermes, Ende August war schon wieder Schluss. Danach folgte interimsmäßig Ernst Schubert, der aber beruflich so eingespannt ist, dass er für die Rückrunde absagen musste.Hügel musste wieder auf Trainersuche gehen, teilte dies auch per Whats-App Götz mit, zu dem er immer noch besten Kontakt hat. Nach einigen Tagen kam die Götz-Antwort: "Wir können reden."Sie redeten und jetzt ist das Engagement des Trainers nicht nur bis Saisonende angelegt. "Wir wissen, was wir aneinander haben", sagt Hügel, der sich vom Engagement des Trainer einen Schub erhofft. Götz hatte in den vergangenen Jahren viele Talente in die Mannschaft eingebaut. Auch sein Sohn Alexander spielt noch für den SVS. Die Schwarzhofener liegen zur Winterpause auf Platz sechs der Bezirksliga Nord, der Rückstand auf die ersten beiden Plätze ist aber schon groß."Das ist auch eine Herzensangelegenheit für mich", sagt Götz. "Aber nicht nur. Ich sehe auch die sportliche Herausforderung." Mittelfristig müsse der SVS auch den Landesliga-Aufstieg ins Visier nehmen. Die Altersstruktur der Mannschaft sei mittlerweile gut. Vor einigen Jahren seien wichtige Spieler noch zu jung gewesen, diese hätten sich gut entwickelt.Mit dem SV Neubäu hatte sich Götz schnell auf das Ende des Engagements, das nur ein halbes Jahr dauerte, geeinigt. "Ziel war klar der Bezirksliga-Aufstieg", erklärt Götz. Dieser sei aber aufgrund des großen Rückstands auf Kreisliga-Spitzenreiter FC OVI-Teunz nicht mehr möglich gewesen. "Die Neubäuer Verantwortlichen haben mir keine Steine in den Weg gelegt", ergänzt Götz, der auch andere Anfragen hatte. Etwa vom Landesligisten SV Donaustauf. Götz: "Das wäre aber zeitlich sehr aufwendig gewesen."Das Engagement in Schwarzhofen sei auch so etwas "wie heimkommen", sagt Götz. "Ich kenne die Mannschaft, den Verein, das Drumherum." Götz ist bereit.