Sport Schwarzhofen

30.03.2018

3

0 30.03.2018

Die beiden Pflichtaufgaben in Schmidgaden und Amberg gestaltete der SV Schwarzhofen zum Jahresauftakt siegreich. Es ist bemerkenswert, dass von der jeweiligen Startelf neun Spieler bereits in der Jugend die Fußballschuhe für die Schwarzachtaler geschnürt haben. "Es macht Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten", ließ Coach Adi Götz während der Woche verlauten. Nun hat der SV Schwarzhofen am Osterwochenende zwei weitaus schwerere Aufgaben zu lösen. Am Samstag (Anstoß um 16 Uhr) gastiert mit dem SV Inter Bergsteig Amberg ein Team, das um jeden Zentimeter Boden in Schwarzhofen kämpfen wird, um wichtige Zähler im Abstiegskampf zu sammeln. Zumal Inter in der Vorwoche eine bittere Heimniederlage gegen den TuS Kastl hinnehmen musste. Die Amberger Vorstädter werden mit der von ihnen gewohnten Entschlossenheit erwartet, um diese Scharte auszumerzen.

Lediglich zwei Tage später geht es für Schwarzhofen zu Hause gegen den Meisterschaftskandidaten SV Hahnbach. Kein Pflichtspiel wurde in den vergangenen Jahren öfter ausgetragen als gegen die Elf von Neu-Trainer Thorsten Baierlein, der weiterhin nach zwei Remis auf seinen Einstandssieg wartet. Schwarzhofens Trainer Adi Götz hat in den letzten Tagen bewusst die Intensität in den Trainingseinheiten reduziert, um für die bevorstehenden Englischen Wochen gut gerüstet und vorbereitet zu sein. Personell bleibt alles unverändert am Kaplanacker.