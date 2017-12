Vermischtes Schwarzhofen

19.12.2017

Voller Erfolg für einen guten Zweck: Die stolze Summe von 6260 Euro spült das Adventsfest des Marktladens in die Kassen. Zum wiederholten Mal wird damit die Benefiz-Aktion "Sternstunden" unterstützt.

Die Veranstaltung am 8. Dezember war auf verstärkte Resonanz gestoßen: "Es waren wesentlich mehr Leute als im Vorjahr da", beobachtete Claudia Bauer, Sprecherin des Marktladens. Und in einer "so entspannten und gelassenen Stimmung wie noch nie" wurden Holzarbeiten, Heißgetränke, frische Pizzen und Fotokalender erneut zum Verkaufsschlager.Die größte Summe brachten wieder die Holz-Basteleien von Richard Winderl. 4140 Euro wurden vor allem für die hölzernen Bäume ausgegeben - "die waren heuer der Renner". Dagegen sei bei der Nachfrage nach hölzernen Sternen in allen Größen "eine gewisse Sättigung erreicht", registrierte er mit einem Schmunzeln.900 Euro spülte der Kalender "Aafs Joahr . . ." der Brüder Michael und Johann Ziereis in den "Sternstunden"-Topf. Für einen Teil der Ansichten und Detailaufnahmen aus dem Marktgebiet hatten sie dafür ins Foto-Archiv ihres 2010 erschienen Schwarzhofen-Bildbandes "Marktportrait - as Lebm bei uns" zurückgegriffen. Exemplare des Kalenders können nach wie vor im Marktladen gekauft werden.Das Team des Marktladens um Claudia Bauer erwirtschaftete mit dem Verkauf von Heißgetränken 770 Euro. Zusätzlich wurden für den guten Zweck noch gehäkelte Sterne verkauft, die eine Kundin spontan für die Aktion zur Verfügung gestellt hatte. Stephanie und Christian Held (Helden-Pizza) steuerten eine Summe von 450 Euro bei. Im mobilen Holzofen hatten sie nicht nur Pizzen, sondern auch Schmankerl wie einen "Hüttenschmaus" mit Kraut und Speck angeboten.Den Beteiligten war es ein Anliegen, allen Käufern und Unterstützern, die zum Erfolg dieses Gemeinschaftsprojekts beitragen haben, ein großes Dankeschön auszusprechen. Und Richard Winderl ist schon jetzt wieder auf der Suche nach Bäumen, die er für "Sternstunden" verarbeiten und verkaufen kann. Denn eine erneute Auflage des Adventsfestes ist bereits fest eingeplant.