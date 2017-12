Vermischtes Schwarzhofen

12.12.2017

Auf dem Weg zum neuen Dorf ist die Ortsgeschichte die nächste Zwischenstation. Historiker Robert Giersch bringt den Einwohnern von Denglarn die historische Dorfstruktur näher. Der Ortsname lässt Fragen offen.

Unzählige Quellen

"Gütlein und Halbhöfe"

-Denglarn. Auf eine "Zeitreise durch die Geschichte Denglarns" nahmen Baurat Martin Stahr vom Amt für ländliche Entwicklung, seine Mitarbeiterin Stephanie Singer sowie Anni Wendl vom Büro "Landimpuls" die Teilnehmer der nächsten Veranstaltung im Verfahren zur Dorferneuerung Denglarn mit. Im Schulungssaal des Feuerwehrhauses erläuterte Baurat Stahr, dass die Vorstellung des denkmalpflegerischen Erhebungsbogens Anlass für diesen Abend sei.Einen detaillierten Einblick in die Ortsgeschichte lieferte Historiker Robert Giersch. In langer Arbeit hatte er unzählige Quellen gesichtet - in der Fachliteratur, in alten Karten, vor allem im Staatsarchiv in Amberg. Speziell hatte er Unterlagen über den Bereich Neunburg (Landgericht, Bezirksamt, Kataster) untersucht. Die Ergebnisse hatte Giersch in einem sehr umfangreichen Skriptum zusammengefasst und trug sie nun in einer Bildpräsentation vor, unterstützt durch zahlreiche Karten und Bilder.Der Referent ging weit zurück in die Siedlungsgeschichte und führte aus, dass diese mit dem Nachweis jungsteinzeitlicher Kulturen begann. Die ersten Siedlungsaktivitäten fanden im Bereich der Flusstäler statt. Funde dafür gibt es auch im Raum Schwarzhofen (Uckersdorf/Zangenstein). Eine erste Erwähnung 1135 mit dem Namen "Denchilingen" weise kaum auf Denglarn hin, vielmehr sei damit Dengling bei Regensburg gemeint. Die Ersterwähnung Denglarns sei möglicherweise erst im 1280 verfassten Urbar der Bayernherzöge festgehalten. Hier erscheint der Ort als "Tonegern" im Amt Neunburg. Schwer deutbar sei der Ortsname. Laut Robert Giersch weist er möglicherweise auf Brachland hin, das von Feuchtigkeit geprägt war oder auf Brachland am Wald.Der Historiker Giersch schilderte dann ausführlich die wechselvolle Geschichte des Ortes unter verschiedenen Herrschaften aus vielen Geschlechtern. Er ging auch auf die historische Verkehrslage ein und führte aus, dass es bereits im Mittelalter viele Handelsstraßen gab, die heute als "Hochstraßen" bezeichnet werden. Mehrere davon kreuzten auch den Bereich Schwarzhofen-Denglarn mit einer Nord-Süd-Verbindung sowie einer Ost-West-Trasse. Später wurden diese Straßen als Vizinal- bzw. Distrikt-Straßen bezeichnet.Der 30-jährige Krieg brachte schlimme Verwüstungen über den Raum Denglarn, die lange nachwirkten. Das Scharwerkbuch des Landgerichts Neunburg von 1694 dokumentierte die Zahl der Denglarner Anwesen genauer: Es führt drei Ganzhöfe, fünf Halbhöfe und ein Gütlein auf. Giersch listete weiter Tabellen über den Ort im Jahr 1768 und 1810 auf, welche die Besitzverhältnisse aufzeigten sowie spätere Änderungen. Auch die Einwohnerzahlen von 1762 bis heute wurden dokumentiert, ebenso die Situation von Pfarrei und Schule aufgezeigt, Denglarn war nach Schwarzhofen eingegliedert. Giersch stellte auch die historische Ortsstruktur vor und stellte die gegenwärtige Lage gegenüber. Zahlreiche Bilder verdeutlichten Räume und Bauten des historischen Ortsbildes, Straßen und Platzräume, historisch bedeutsame Gewässer, Grünräume, Flächen, Denkmäler, Ortsbild prägende Gebäude und Objekte sowie charakteristische Haustypen. Er stellte auch die Siedlungsentwicklung und den Baubestand vor.In der Aussprache erhielt Robert Giersch noch Hinweise und Auskünfte zu einzelnen Anwesenden. Für weiter zurückliegende Informationen waren aber die Teilnehmer "zu jung".