Vermischtes Schwarzhofen

22.09.2017

5

0 22.09.2017

Der Landkreis Schwandorf bringt ein neues Mobilitätskonzept auf den Weg. Beim Bürgerforum zeigte sich, dass der Öffentliche Personennahverkehr in den ländlichen Bereichen doch mit deutlichen Defiziten behaftet ist.

Über weiten Raum verteilt

Klage über überfüllte Busse

In der Schulaula eröffnete Bürgermeister Maximilian Beer das Bürgerforum, bei dem erste Ergebnisse zum Mobilitätskonzept für den Landkreis vorgestellt wurden. Er verwies darauf, dass der Landkreis schon einige Anstrengungen beim öffentlichen Nahverkehr unternommen hat, aber bei Projekten wie dem Discobus "Fredi" und dem Rufbus schon einiges an Lehrgeld bezahlen musste. Die Mobilität im Flächenlandkreis bleibe eine Herausforderung, stellte Beer fest.Zunächst zeigte Dr. Christian Neff (Regionalbus Ostbayern AG, RBO) die Standorte mit den Buslinien auf, mit denen der Landkreis in den Hauptknoten Oberviechtach, Neunburg, Schwandorf, Burglengenfeld und Nabburg gut erschlossen sei. Es gebe allerdings räumliche Erschließungsdefizite durch die über weiten Raum verteilte Bevölkerung sowie zeitliche Defizite, da Linien hauptsächlich morgens, mittags und am frühen Nachmittag am Schülerverkehr orientiert sind.In Form eines Kreislaufs zeigte der Referent die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den ÖPNV auf. Abnehmende Schüler- und Fahrgastzahlen sowie Vorgaben mit Grenz- und Richtwerten hätten eine Reduzierung des Fahrplanangebots und Streichung von weniger ausgelasteten Fahrten zur Folge. Das Ziel des Mobilitätskonzepts sei es, ein nutzerorientiertes Verkehrsangebot zu erstellen.Im Vorfeld des neuen Konzepts wurden im gesamten Landkreis 5874 Fragebögen verschickt, von denen 8 Prozent zurückgesandt wurden, online wurden 14,5 Prozent ausgefüllt, erläuterte RBO-Vertreter Fabian Fritsch. Dabei wurde festgestellt, dass es starke Mobilitätsströme von Schwarzhofen aus nach Schwandorf und Regensburg gibt. Die Arbeitswege werden zu 80 Prozent mit dem Pkw zurückgelegt. In einer ausgiebigen Diskussion wurde seitens der anwesenden Bürgermeister angeregt, die Präsentation mit allen Ergebnissen den Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Georg Köppl aus Altendorf schilderte sehr eindrucksvoll die langwierige Reise der Schüler, die um 6.39 Uhr aus der Gemeinde abfahren, und durch schlechte Anbindungen oft erst nach 8 Uhr an der Berufs- oder Fachoberschule in Schwandorf ankommen. "Die Buslinien lenken auch die Schullaufbahn", merkte er an, wenn man durch bessere Verbindungen zum Beispiel schneller in Weiden ist. Aus Neukirchen-Balbini kam dieselbe Aussage von Bürgermeister Markus Dauch, auch hier sei die Verbindung nach Schwandorf schlecht. Richard Stabl, der Bürgermeister von Bodenwöhr, monierte die zweimalige Änderung der Fahrpläne pro Jahr. Von Schülern, aber auch Touristen, die das Seenland besuchen, kämen immer wieder Beschwerden, weil dadurch die Anschlüsse zu anderen Verkehrsmitteln nicht mehr problemlos möglich seien.Auch aus Mitterauerbach kamen Klagen. Die dortigen Schüler werden nach Unterauerbach gebracht, haben 15 Minuten Wartezeit, bevor es in überfüllten Bussen in die weiterführenden Schulen nach Nabburg geht. "Wir machen die Vorschläge und Empfehlungen, die Entscheidung liegt beim Landkreis", sagten die beiden Referenten abschließend, nachdem sie sich alle Diskussionsbeiträge notiert hatten.