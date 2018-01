Vermischtes Schwarzhofen

Auf ihre sechs Feuerwehren kann sich die Marktgemeinde verlassen. Zu 22 Einsätzen rückten die Aktiven im vergangenen Jahr aus. Heuer gilt es zusätzlich, Kondition beim Feiern zu beweisen.

Termine 22. April: Weihe der Tragkraftspritze der Feuerwehr Haag.



25. bis 27. Mai: Einweihung des Feuerwehr-Stadls der Feuerwehr Zangenstein.



2./3. Juni: Einweihung des Gerätehausanbaus der Feuerwehr Schwarzhofen; am Tag darauf findet das Birkerl-Fest statt. (mad)

Mit einer Rückschau eröffnete Bürgermeister Maximilian Beer die jährliche Besprechung mit den Kommandanten. Dazu waren auch Kreisbrandmeister Konrad Hoch, Ehrenkommandant Franz Weigl (Feuerwehr Demeldorf) und VG-Sachbearbeiter Alexander Wild gekommen. Die größte Übung fand im Verlauf der Aktionswoche statt, dabei musste ein simulierter Brand in der Grundschule gelöscht werden. Ein Großereignis war die Abnahme der Jugendflamme auf Landkreisebene bei der Feuerwehr Schwarzhofen.Insgesamt liefen bei den Wehren 22 Alarmierungen zu verschiedenen Einsätzen auf. Um die Aktiven einsatzbereit zu halten, finden immer wieder Ersatzbeschaffungen statt. Unter anderem stellten einigen Wehren auf den Schutzanzug "Fireliner" um. Der Bürgermeister verdeutlichte, dass seit 2010 Ausgaben im sechsstelligen Bereich in den Brandschutz investiert wurden. Auch der Unterhalt der Gerätehäuser kostete einen hohen Betrag.Die Wehr Schwarzhofen bekam laut Beschluss des Marktrates einen Mannschaftstransportwagen, der bei Bedarf auch den anderen Wehren zur Verfügung steht. Für die Kosten von rund 35 000 Euro gab es Zuschüsse, der Feuerwehr-Verein beteiligte sich an den Kosten. Für das neue Fahrzeug errichtete die Wehr ab dem Frühjahr einen Halle am Gerätehaus, dazu gibt der Freistaat Bayern Zuschüsse von rund 28 000 Euro. Durch immense Eigenleistungen gelang es, der Kostenrahmen zu halten und den Anbau fertig zu stellen.Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung für den Ortsteil Höfen bei Grasdorf wurde im Frühjahr eine Löschwasserzisterne gebaut. Damit sei der Brandschutz im gesamten Marktgebiet gesichert. Die Wehr Zangenstein erstellte - größtenteils in Eigenleistung - einen Feuerwehr-Stadl, der Markt beteiligte sich daran. Die neue Tragkraftspritze wurde bei der Feuerwehr Haag in Dienst gestellt.Beim Ehrenamtsabend des Marktes im November erhielt eine Vielzahl langjähriger Feuerwehrfunktionäre die Ehrenamtskarte in Gold überreicht. Viele jüngere Feuerwehr-Aktive bekamen dabei die Ehrenamtskarte in Silbe ausgehändigt. Der Bürgermeister bat noch die Kommandanten, den Bedarf für benötigte wichtige Anschaffungen bald zu melden, da bald die Haushalts-Vorbesprechungen anstehen. Dies gelte ebenso für Lehrgangsbesuche."2018 wird ein Feuerwehr-Jahr", blickte Maximilian Beer voraus. Es stünden zahlreiche Feste an - von der Einweihung der Tragkraftspritze bis zum Segen für Stadl und Gerätehaus-Anbau (siehe Info-Kasten). Der Bürgermeister appellierte an die Wehrmitglieder, sich rege an den Veranstaltungen zu beteiligen. Dies gelte auch für die weiteren Feste und Jubiläen: 20 Jahre Schwarzachtal-Kindergarten am 6. Mai; Weihe Dorfscheune Schönau am 12. Mai; Marktfest am 9. Juni. Zusätzlich richtet die Feuerwehr Schwarzhofen im August das Jugend-Zeltlager für den Landkreis Schwandorf aus.Kreisbrandmeister Konrad Hoch bat darum, die Meldungen für Lehrgänge per SMS zu bestätigen. Er regte auch an, staatliche Ehrungen für langjährige Aktive im Markt gemeinsam vorzunehmen, was eine kurze Diskussion auslöste. Abschließend dankte der Bürgermeister den Kommandanten für ihren Einsatz und das gute Miteinander und zollte ihnen - auch in Namen des Marktes - seinen hohen Respekt.