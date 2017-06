Vermischtes Schwarzhofen

20.06.2017

Das Birkerlfest der Feuerwehr Schwarzhofen lockte viele Gäste an. Die Einsatzkräfte demonstrierten dabei ihre Möglichkeiten zur Hilfe. Für große Gaudi sorgte ein Turnier im überdimensionalen Kickerkasten.

Der Rohbau für die Gerätehaus-Erweiterung wurde kurzerhand in einen Festplatz verwandelt. Mit zahlreichen Sonnenschirmen war für ausreichend schattige Plätze gesorgt. Zahlreiche Helfer des Feuerwehr-Vereins kümmerten sich um die Verpflegung der Gäste.Nach der Premiere im Vorjahr bildete erneut das "Lebend-Kicker-Turnier" die besondere Attraktion des Birkerlfestes. Insgesamt neun Mannschaften spielten um den Sieg. Bei den Begegnungen kam es weniger auf die Kondition, aber auf gute Beinarbeit, Koordination und gute Nerven an. Sämtliche Teilnehmer gingen mit vollem Einsatz auf Torejagd. Den Sieg holte sich schließlich "Ameno Signum", gefolgt vom Team "6er Pack" und den Festdamen der Feuerwehr Schwarzhofen.Der Klang von Martinshörnern läutete am Nachmittag die beeindruckenden Vorführungen ein. Zunächst trafen Feuerwehr und Rotes Kreuz aus Neunburg mit Blaulicht ein. Bei einem simulierten Verkehrsunfall - dafür war ein Auto auf die Seite gelegt worden - waren eingeklemmte Personen zu befreien und danach zu versorgen. Mit Rettungsspreizer und -schere wurden Seitentüre und Dach aufgeschnitten, um an den "Verletzten" herankommen zu können. Dieser wurde aus dem Auto geholt, auf eine Trage gelegt und behutsam zum BRK-Einsatzfahrzeug zur medizinischen Versorgung abtransportiert. Später führten die Aktiven der Feuerwehr Schwarzhofen noch das Löschen eines Fahrzeugbrandes vor.