Vermischtes Schwarzhofen

05.12.2017

Das Kanalnetz ist leck geschlagen: Die Rohre in der Bodenäckerstraße und im Krimlinger Weg weisen massive Schäden auf und müssen erneuert werden. Für die Reparatur müssen die Anwohner mitbezahlen.

Zahlreiche Risse und Lecks

Nicht mehr als 6000 Euro

Es war kein besonders angenehmer Anlass, der die Bewohner beider Straßen zur Info-Veranstaltung der Marktgemeinde in die Schulaula führte. Dabei wurden die notwendigen Baumaßnahmen in den Fokus gerückt. Zu den Betroffenen zählt auch Bürgermeister Maximilian Beer, der ebenfalls in diesem Bereich daheim ist. Der Marktgemeinderat hatte sich in der Oktober-Sitzung bereits mit der Problematik befasst, der Bürgermeister erläuterte den Anwesenden nochmals die Ausgangslage.Das marode Leitungsnetz war bei einer Kanalbefahrung offenbart worden, die mit Blick auf den geplanten Erdgasanschluss vorgenommen wurde. Bereits in der Vergangenheit waren an Wasserleitung und Kanal etliche Schadensfälle notiert worden. Doch die aktuellen Bilder aus den Rohren brachten ein erschreckendes Ergebnis, wie Winfried Legl vom Ingenieurbüro Weiß erläuterte: Auf einer Länge von rund 350 Metern - beim Bau vor über 50 Jahren waren gleich zwei Kanäle parallel verlegt worden - wurden 170 Schäden, Längs- und Querrisse, Lecks, verschobene Muffen usw. registriert. Eine Reparatur sei unmöglich, der Handlungsbedarf akut, und der Markt stehe wegen der höchsten Schadensstufe 4 unter Zugzwang.Was soll gemacht werden? lautete die Frage. Als notwendig eingestuft wurde der Ausbau der maroden Mischwasserkanäle - zwei in der Bodenäckerstraße, einer im Krimlinger Weg. Danach folgt der Einbau eines neuen Mischwasserkanals in richtiger Höhenlage, ein Neubau am Krimlinger Weg, die Erneuerung der vorhandenen Wasserversorgung aus dem Jahr 1963 durch die Nord-Ost-Gruppe sowie die Verlegung der Gasleitungen und der Grundstücksanschlüsse durch das Bayernwerk. Für Wasserversorgung und Kanalneubau fallen für die Anlieger keine direkten Kosten an. Die Wasserversorgung wird durch die Nord-Ost-Gruppe erneuert, für die Sanierung des Leitungsnetzes werden in den nächsten Jahren je 600 000 Euro investiert. Die Kosten für den Kanalneubau werden durch die Solidargemeinschaft und über die Gebühren beglichen.Bisher gab es vom Freistaat keine Zuschüsse für Kanalsanierungen. Doch nunmehr sind diese möglich, wenn ein bestimmter "Schwellenwert" überschritten wird. Da im Markt im nächsten Jahr bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt und der Erschließung des Bebauungsgebiets "Hennensteig" große Kanalbaumaßnahmen anfallen, werde dieser Schwellenwert übertroffen, so dass die Gemeinde mit Zuschüssen rechnen könne.Durch die Verlegung von Kanal, Wasser und Gas werde bereits ein Großteil des Straßenraums erneuert, die Gemeinde kann Synergie-Effekte nutzen. Für den Neubau der Restfläche gebe es zwei Varianten - einmal einen Vollausbau, den der Markt befürwortet, und einen Teilausbau als abgespeckte Lösung. Für diese liegt die Kostenschätzung bei rund 100 000 Euro. Laut Straßenausbausatzung des Marktes müssen 80 Prozent auf die Anrainer umgelegt werden, 20 Prozent trägt der Markt. Ein Vollausbau würde circa 290 000 Euro kosten. Bei einem Teilausbau kämen nach momentanem Kenntnisstand laut Schätzung für die Maßnahme etwa 2,31 Euro pro Quadratmeter Kosten zustande, bei einem Vollausbau rund 6,70 Euro/qm. Der Beitragssatz könne sich noch ändern, eine endgültige Abrechnung erfolge nach den tatsächlichen Investitionskosten.Sachbearbeiter Matthias Rötzer, Verwaltungsgemeinschaft Neunburg, erläuterte die Abrechnungsmodalitäten. Der Beitrag richte sich nach der Grundstücksgröße und einem Faktor für die Geschosszahlen, das Produkt daraus ergebe die Nutzfläche. Eine grobe Schätzung zeigte, dass die Anlieger nicht mit weniger als 2000 Euro, aber auch nicht mehr als 6000 Euro rechnen müssten.Ein Meinungsbild aus der Versammlung ergab eine eindeutige Mehrheit für den Teilausbau. Der Bürgermeister versicherte, dass der Wille der Mehrheit respektiert werde, auch vom Marktrat. Das Projekt solle im Herbst 2018 ausgeschrieben und der Ausbau 2019 in Angriff genommen werden.