Schwarzhofen

11.01.2018

11.01.2018

Schutzstatus für ein Relikt ländlicher Kultur: Das alte Waaghäusl in Krimling ist nun offiziell ein Denkmal. Der Nachtrag in die Listen des Landesamtes für Denkmalpflege rettet ein Stück bäuerlichen Alltags, das in vielen Orten längst verschwunden ist.

Für Bushäuschen weichen

Neuer Status: Baudenkmal

Über die Waage Die Viehbauern von Krimling hatten die Waage zu Beginn der 1930er Jahre gemeinsam finanziert. Für das Wiegen war ein ehrenamtlich tätiger und vereidigter "Wäger" zuständig; der letzte, der diese Aufgabe in Krimling ausführte, war Alfons Hauser, der 1957 die Prüfung abgelegt hatte. Tiere bis zu 1000 Kilo Gesamtgewicht konnten auf die Waage gebracht werden.



Alle zwei Jahre kontrollierte das Eichamt in Regensburg die Einrichtung, zuletzt 2002. Jeweils vorher war die Waage zu reinigen, und zum Ab- und Aufladen der 50 Kilo schweren Gewichte hatten zwei Mann Arbeitshilfe bereit zu stehen. Die Kosten für das Eichen der Waage - 1998 knapp über 200 Mark - überstiegen die Einnahmen durch das Wiegen - 1,50 bis 3 Mark - bei weitem. 2001 kamen lediglich 7,50 Mark in die Kasse, 2004 nur 1,50 Euro. Der letzte, der hier bis 2004 wiegen ließ, war der "Goartner-Sepp" (richtiger Name Winter).



Laut Landesamt für Denkmalpflege besteht die Viehwaage aus einem in Stahlbeton erbauten Schacht mit ebenerdiger Stahlbetonplatte. Die Waagebene ist mit einem Eisenstabgeländer umgeben, nach wie vor funktionstüchtig ist die Einrichtung zum Messen des Gewichts. Untergebracht ist die Waage in einem kleinen holzverschalten Satteldachbau. (mp)

Krimling. "Geeicht bis 2004" steht auf der Plakette, die immer noch auf der Waage klebt. Doch auch 14 Jahre später zeigt sie noch zuverlässig das Gewicht, wie Friedrich Brych, Vorsitzender des Denkmalpflegevereins, demonstriert, als er sich beim Ortstermin mit Oberpfalz-Medien probehalber auf die Wiegeplattform stellt. "Es war ganz entscheidend, dass die Wiegeeinrichtung noch erhalten ist", schildert Brych. Zwar sind die Eisenteile mit Rost überzogen, doch sei die Waage noch "in einem properen Zustand".Der Denkmalpflegeverein hatte sich dem rund 90 Jahre alten Waaghäusl angenommen, das als eher unscheinbarer Stadl an der Ortsdurchfahrt in Krimling steht, als es vor einiger Zeit abgebrochen werden sollte. "Es wäre also fast verschwunden - wie viele andere solcher Einrichtungen", beschreibt Friedrich Brych und erinnert an die frühere Viehwaage in Schwarzeneck, die einst einem Bushäuschen weichen musste. Auch im Rathaus in Schwarzhofen habe sich einst eine solche Waage befunden.Behutsam brachte der Verein den holzverschalten Satteldachbau auf Vordermann. "Einige Bretter waren völlig marode", erinnert sich Friedrich Brych. Bei der Reparatur konnten zweiter Vorsitzender Richard Winderl und seine Helfer gebrauchtes Holz des vorher sanierten Glockenturms im Dorf verwenden - "deswegen sieht das Waaghäusl auch nicht pfenniggut saniert, sondern nach wie vor alt aus". Als besonderes Detail nennt Brych die Holzkonstruktion des Stadls, die teilweise mit Zapfenverbindungen errichtet ist.Wenige Tage nachdem das überarbeitete Waaghäuschen bei einem Sommerfest der Dorfgemeinschaft präsentiert worden war , beantragte der Verein am 28. August des Vorjahres in einem Schreiben ans Landesamt für Denkmalpflege die Aufnahme in die Denkmalliste. Bei einem Ortstermin Ende November begutachtete Oberkonservator Dr. Christian Dümler das Waaghäusl. Und bereits Anfang Dezember hielt Friedrich Brych die Bestätigung in Händen, dass dem Waaghäusl laut dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz der Status eines Baudenkmals eingeräumt wird. Der Oberkonservator würdigt in seinem Schreiben die besondere geschichtliche Bedeutung des Objekts: Im 19. Jahrhundert habe es überall, wo Viehzucht betrieben wurde, solche Waaghäuser gegeben. Heute seien diese überwiegend verschwunden, da das Schlachtvieh nicht mehr am Orts des Verkaufs, sondern in den Schlachthäusern gewogen wird. Das Häuschen in Krimling gehöre damit "zu den letzten Viehwaagen der bäuerlich-ländlichen Kulturlandschaft in Bayern und der Viehwirtschaft in der Oberpfalz" und sei damit Zeuge der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte in Bayern und im Bezirk.Friedrich Brych freut sich über den Erfolg der Denkmal-Initiative, mit der dieses "Stück ländlicher Kultur" erhalten werde. Um das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung weiter zu schärfen, könne er sich gut vorstellen, dass beispielsweise Schulklassen im Heimatkunde-Unterricht das Waaghäusl besichtigen. Auch eine Wiederholung des Sommerfestes mit der Dorfbevölkerung sei denkbar - "den Leuten hat das damals ganz gut gefallen".