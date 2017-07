Vermischtes Schwarzhofen

08.07.2017

78

0 08.07.201778

Eine Frau entdeckt eine verletzte Katze und bringt sie zum Tierarzt. Jetzt muss das Tier nur noch zu seinen Besitzern zurück.

Am Samstagmorgen wurde auf einer Terrasse in Schwarzhofen eine schwarzgraue Katze aufgefunden. Sie hatte eine blutende Verletzung am linken hinteren Bein. Die Finderin brachte sie zu einem Tierarzt in Neunburg vorm Wald. Der Eigentümer der Katze wird gebeten, sich mit der Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald oder mit der Polizei (09672/9202-0) in Verbindung zu setzen.