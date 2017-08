Vermischtes Schwarzhofen

31.08.2017

31

0 31.08.201731

Die Suche ist fast schon abgeschlossen: Einen Tag, nachdem sich der SV Schwarzhofen vom Trainerduo Christian Hechtl/Rolf Hermes getrennt hat, steht der Nachfolger schon nahezu fest.

"Namen kann ich noch keinen nennen", sagt Vorsitzender Rüdiger Hügel, "aber ich denke, dass noch in dieser Woche der Abschluss erfolgt." Der Vorsitzende selbst bereitet die Mannschaft auf das schwere Spiel beim SV Hahnbach vor.Die Entlassung von Hechtl und Rolfes, der weiterhin als Team-Manager fungieren wird, sei nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten erfolgt. Der SVS liegt mit 10 Punkten und Platz 8 in der Bezirksliga Nord schon noch einigermaßen im Soll. "Hechtl habe die Autorität in der Mannschaft gefehlt, sagte Hügel. Aber das war vielleicht auch ein Frage des Alters." Hecht ist 30 Jahre alt. "Uns hat die Zuversicht gefehlt, dass das in Zukunft noch klappt." Deswegen habe man die Reißleine gezogen.Der SV Schwarzhofen hat jetzt mit den Spielen in Hahnbach und Pfreimd zwei schwere Auswärtsaufgaben vor sich. Auch deswegen habe man jetzt reagiert, erklärte Hügel. Hechtl/Hermes hatten erst zu Saisonbeginn in Schwarzhofen die Nachfolge von Adi Götz angetreten. (mr)