Vermischtes Schwarzhofen

13.07.2017

13.07.2017

Im Kreise ihrer Familie feierte Walburga Leonhardt ihren 85. Geburtstag. Im Anwesen am Pfarrberg machten ihr auch zahlreiche Gratulanten die Aufwartung.

Auch wenn sie ihre Beine nicht mehr so flott tragen wie früher, die Jubilarin blickt immer noch mit Zuversicht nach vorne. Bürgermeister Maximilian Beer würdigte bei einem Besuch das frühere langjährige Engagement der Jubilarin für Pfarrei und Markt. Sie war über Jahrzehnte hinweg im Kirchenchor, fungierte als stellvertretende Vorsitzende im Krankenpflegeverein, sammelte für mildtätige Organisationen und ist Mitglied in etlichen Ortsvereinen.Die Schar der Gratulanten führten die beiden Söhne - die in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wohnen - und Tochter Doris an, bei der die Jubilarin mit im Haus lebt. Auch fünf Enkel und fünf Urenkel wünschten ihrer Oma und Uroma alles Gute.