Kultur Selb

21.03.2018

116

0 21.03.2018116

Die Fantasy-Serie "Seelenspiel" räumt in den USA gleich zwei Filmpreise ab. Ein großer Teil der Dreharbeiten des Filmteams um den 26-jährigen Regisseur und Produzenten Max Körner aus Selb fand im Geschichtspark Bärnau statt.

Reise in die Vergangenheit

Bezug zur Region wichtig