Sport Selb

02.07.2017

13

0 02.07.201713

Zweiter Test, zweiter Sieg für den Nordost-Landesligisten SV Mitterteich: Die Truppe von Trainer Andreas Lang setzt sich mit 1:0 bei Bezirksliga-Aufsteiger SV Selb 13 durch. Der Siegtreffer gelingt einem Stürmer, auf dem in der Zukunft die Hoffnungen ruhen.

In einem flotten Vorbereitungsspiel gewann der Landesligist SV Mitterteich aufgrund der besseren Spielanlage zwar verdient mit 1:0, tat sich aber vor allem in der ersten Spielhälfte schwer gegen die gastgebende SV Selb. Die lauffreudigen Dreizehner setzten wiederholt Nadelstiche gegen die nicht immer sattelfeste Gäste-Abwehr. Zucker vergab zweimal freistehend vor Mitterteichs Keeper Michael Schultes. Auf der anderen Seite hatte Manuel Dürbeck seine Chancen, aber Jaroslav Smrha im Selber Kasten parierte glänzend.Nach der Pause wechselten sowohl Andreas Lang auf Mitterteicher Seite als auch der neue Selber Coach Haydar Simsek kräftig durch. Mitterteich kam immer besser ins Spiel und letztlich blieb es Simon Hecht vorbehalten, im Nachschuss den einzigen Treffer des Spiels zu markieren. Selb 13 verteidigte ab Mitte der zweiten Spielhälfte geschickt, machte bereits im Mittelfeld die Räume eng, und so war es schwer für den Landesligisten schwer, weitere Torchancen zu kreieren. Die "Dreizehner" scheinen bereits jetzt gut für die Bezirksliga gerüstet zu sein. Mitterteich dagegen muss sicherlich noch in einigen Bereichen zulegen, um in der Landesliga bestehen zu können.StatistikSpVgg Selb 13 - SV Mitterteich 0:1SpVgg Selb 13: Smrha, Geyer, Zila, Giunta, Ries, Jülke, Kröniger, Söllner, Thumser, Zucker, KaratasEingewechselt: Engler, Küspert, Reim, Simsek, Pohl.SV Mitterteich: Schultes, Göhlert, Krassa, Heinz, Cavelius, Müller, Dürbeck, Voith, Stich, Watzlawik, GreimEingewechselt: Broschik, Lippert, Zintl, Zeus, Culmbacher, Seitz, Hecht, KäsTore: 0:1 (56.) Simon Hecht - SR: Hofmann (Gefrees) - Zuschauer: 70