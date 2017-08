Sport Selb

08.08.2017

12

08.08.2017

Der Eishockey-Oberligist präsentiert bei der Hauptversammlung unangenehme Zahlen. Die Verantwortlichen kündigen einen Sparkurs an.

Gründe vielschichtig

Höhere Eintrittspreise

Dieses Ergebnis ist alles andere als erfreulich und hat uns einige schlaflose Nächte bereitet. Thomas Manzei

Bei der Jahreshauptversammlung des VER Selb ging es in der Gaststätte Eisstadion vor allem um das liebe Geld. Um viel Geld. Vor allem um das, das dem Verein fehlt nach einem wirtschaftlich unzufriedenstellenden Kalenderjahr 2016. Nach dem negativen Vereinsergebnis von 2015 (66 490 Euro) musste Vorsitzender Jürgen Golly nun für vergangenes Jahr satte 163 787 Euro Verlust vermelden."Dieses Ergebnis ist alles andere als erfreulich und hat uns einige schlaflose Nächte bereitet", sagte zweiter Vorsitzender Thomas Manzei. Er zog aus der finanziell schwierigen Lage aber auch etwas Positives: "Der Spielbetrieb konnte durch Gönner weiter gesichert werden. Das zeigt: Wenn wir Unterstützung brauchen, kommt Unterstützung. In solchen Zeiten rückt man näher zusammen."Golly bezifferte die Gesamteinnahmen des Vereins im Jahr 2016 auf knapp 1,24 Millionen Euro (Vorjahr: 1,18). Die Ausgaben hätten sich auf 1,4 Millionen (Vorjahr: 1,25) belaufen. "Die Konsequenz aus dem negativen Ergebnis ist, Einsparungen in allen Bereichen zu tätigen", sagte der Vorsitzende. Die Zahlen seien analysiert und eine Ursachenforschung betrieben worden. "Die Gründe sind sehr vielschichtig", sagte Golly.Die Eintrittsgelder seien im vergangenen Jahr um gut 80 000 Euro zurückgegangen, Die rückläufigen Zuschauerzahlen hätten auch zu geringeren Einnahmen aus dem Stadion-Catering geführt. Gestiegen seien dagegen die Kosten - vor allem für das Personal. Was zum Teil auch beabsichtigt gewesen sei. "Wir wollten ja einen hauptamtlichen Nachwuchstrainer", sagte Golly. Alle drei Vorsitzenden verteidigten auch weitere personelle Einstellungen außerhalb der Eisfläche, die zu einem Anstieg der Gehaltskosten geführt haben. "Ein Verein in dieser Größenordnung muss professionell geführt werden."Zu hohen Ausgaben sei es auch durch die Umbauarbeiten in und um die Netzsch-Arena gekommen. "Wir haben hier nichts geschenkt bekommen, sondern einen fünfstelligen Betrag mit eingebracht", sagte dritter Vorsitzender Andreas Golbs. Auch der Umzug der Geschäftsstelle in die ehemalige Gaststätte "Dürrloh" habe mit rund 30 000 Euro zu Buche geschlagen, "um das Gebäude bewohnbar zu machen", teilte Jürgen Golly mit.Um den Verein wieder in ein finanziell ruhigeres Fahrwasser zu führen, sei als erste Maßnahme bereits der Etat für die Oberliga-Mannschaft um 50 000 Euro zurückgeschraubt worden. "Wir haben das Team weiter verjüngt. Aber wir wissen natürlich, dass wir nicht nur mit jungen Spielern antreten können. Wir brauchen auch Korsettstangen", sagte Golly. "Wir können nicht blindlings alles streichen. Schließlich gehen bei fehlendem Erfolg auch die Zuschauerzahlen zurück."Die Verantwortlichen machten deutlich, dass der Verein noch höhere Einnahmen im Sponsoring anstrebt. "Wir müssen die Kommunikation zwischen Sponsoren und Verein verbessern", sagte Golbs - und meinte damit nicht nur die Hauptsponsoren. "Wir wollen jeden mitnehmen, und - egal ob 50 oder 50 000 Euro - vernünftig und fair behandeln."Auch auf mehr Eintrittsgelder hofft der Verein, der die Preise nach drei Jahren um einen Euro erhöht hat. Golly richtete einen Appell an die Fans: "Haltet zur Stange. Wir sind auf diese Einnahmen zwingend angewiesen." Schwarz sehen müsse aber niemand. "Wir haben einen Plan und gesehen, wo noch Potenzial und wo Schwachpunkte sind."