Vermischtes Selb

16.06.2017

Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall in Selb kam ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wunsiedel ums Leben. Sein 35-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stürzte das Auto in eine Böschung. Offenbar seien der Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer mit hoher Geschwindigkeit in Selb (Kreis Wunsiedel) unterwegs gewesen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar.Ersten Ermittlungen zufolge war der Beifahrer nicht angeschnallt, er flog durch die Windschutzscheibe in ein Waldstück. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden laute Geräusche und Schreie gehört und die Polizei verständigt."Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Marktredwitz bei der Klärung der Unfallursache", berichtet Polizeisprecher Bernd Elzinger. Die Längenauer Straße war bis etwa 8.30 Uhr gesperrt.