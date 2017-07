Vermischtes Selb

26.07.2017

Ein 34-Jähriger stirbt am Mittwochmorgen bei einem Brand in einem Wohnhaus im Stadtteil Selber Vorwerk. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen 4.15 Uhr in der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in derVorwerkstraße aus. Kurz darauf sei ein Anwohner auf den ausgelösten akustischen Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden und habe sofort den Notruf gewählt. Wenig später trafen die rund 30 Einsatzkräfte von Polizei Marktredwitz und Selb, der Feuerwehr Stadt Selb und des Rettungsdienstes am Brandort ein."Schnell hatten die Helfer die Flammen unter Kontrolle, allerdings kam für den 34-Jährigen jede Hilfe zu spät", informiert Peter Müller vom Polizeipräsidium Oberfranken. "Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten den Toten in der Erdgeschosswohnung, wo er alleine gelebt hatte." Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten unverletzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bisher sei nach Angaben der Polizei noch völlig unklar, was das Feuer verursacht haben könnte. Spezialisten der Hofer Kriminalpolizei hätten hierzu die Ermittlungen übernommen.