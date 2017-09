Polizei sucht Zeugen - Täter kamen in der Nacht

16.09.2017

Unbekannte haben einen grünen Mercedes Betonmischer mit den Kennzeichen „WUN-OS82“ im Wert von zirka 70.000 Euro entwendet. Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstag (20 Uhr) und Freitag (6.10 Uhr) verschafften sich die Diebe Zutritt zu einem Firmengelände in der Weißenbacher Straße. Sie brachen ein Schloss an einem Zugangstor auf. Der Betonmischer mit der er Aufschrift „Heidelberger Beton“ war dort abgestellt. "Den Dieben gelang es, sich dessen zu bemächtigen und unerkannt damit zu entkommen", berichtet Polizeisprecher Heiko Mettke . Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 70.000 Euro.Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum im Bereich der Weißenbacher Straße in Selb verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer (09281) 704-0 zu melden.