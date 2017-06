Bei Vereinsmeisterschaften des Reitclubs am Kulm in zwei von sechs Disziplinen erfolgreich

25.06.2017

Guttenthau. (hai) Die Energie und das Engagement sowie das sportliche Können der Vereinsmitglieder lobte Pressesprecherin Elisabeth Junkawitsch am Ende der Vereinsmeisterschaften des Reitclubs am Kulm. Das sich um den Turnierplatz drängende Publikum sollte das Kommen nicht bereuen, sah es doch spannende Wettkämpfe der Reitschüler um die Vereinstitel. Das galt aber auch für die Reitschulpferde.

Die Angehörigen feuerten ihre Schützlinge bei den insgesamt sechs Prüfungen an. Bei strahlendem Sonnenschein starteten die Wettbewerbe unter dem aufmerksamen Blick von Richterin Andrea Güttler mit dem Dressurreiten A (RA1). Alina Müller auf "Dolcetto" siegte hier vor Christina Neubing auf "Samson" und Karin Trice auf "Crimi". Auch die A-Dressur (A1) gewann Alina Müller, dieses Mal auf "Nathalie", vor Janne Junkawitsch auf "La Mira".Danach folgten die E-Dressur ohne Hilfszügel sowie die E-Dressur mit Hilfszügel mit insgesamt 17 Starterinnen. Den Titel in der Disziplin ohne Hilfszügel holte Laura Riedel auf "Fleckerl" vor Nathalie Zwickl auf "Daria" und Alisa Edl auf "Nikita". Mit Hilfszügel siegte Talisa Ullmann auf "Hoppy" vor Alisa Edl auf "Nikita" und Annalena Schmitt auf "Ronja".Der Einfache Reiterwettbewerb fand in zwei Abteilungen mit jeweils neun Startern statt. Am Ende hatten hier Emely Hohner auf "Nathalie" und Sophia Schmidt auf "Hoppy" die besten Wertungen. Den Schlusspunkt bildete der Einfache Springreiterwettbewerb. Mit Laura Riedel auf "Hoppy", Leonie Weilacher auf "Fleckerl", Alisa Edl auf "Nikita" und Karin Trice auf "Crimi" gingen vier Reiterinnen in den Parcours.