Freizeit Speichersdorf

11.08.2017

Guttenthau. Welch ein Ferienauftakt: 3 Tage lang tauschten 14 Mädchen zwischen 8 und 15 Jahren ihr Zuhause mit der Reitanlage des Reitclubs am Kulm. Schon am Wochenende hatten die ersten Teilnehmerinnen ihre Schlafsäcke, Isomatten und Feldbetten im Anbau der Reithalle aufgeschlagen. Am Montagvormittag ging dann endlich die Reiterfreizeit los.

Die Mädchen aus Kastl, Kulmain, Kemnath, Emtmannsberg, Kirchenthumbach, Tremmersdorf und Vorbach freuten sich vor allem auf die täglichen Reitstunden auf den Schulpferden des Vereins, die Sarah Deubzer und Vanessa Ströhlein leiteten. Die versierten Reitlehrerinnen gaben ihren Schützlingen viele praktische Tipps und Ratschläge. Auch das korrekte Einhalten der Hufschlagfiguren wie Zirkel und Schlangenlinien sowie das Abteilungsreiten wurden geübt. Für Kinder, die noch am Anfang ihrer Reitausbildung stehen, hatten Sarah Deubzer sowie Sabine und Vanessa Ströhlein Longenstunden auf den Ponys Willi und Primel eingeplant. Aber auch das verantwortungsbewusste Versorgen und Pflegen der Tiere stand immer wieder im Mittelpunkt. Dazu gehörten natürlich viele Streicheleinheiten.Vor allem die erste Nacht fiel wegen der aufregenden Umgebung und der Freude am gemeinsamen Übernachten eher kurz aus. Die Betreuerinnen hatten, um rund um die Uhr ein wachsames Auge auf ihre Schützlinge werfen zu können, ebenfalls ihre Feldbetten im Reitclub postiert. Tags darauf kam bei annähernd 39 Grad der Besuch des CabrioSol in Pegnitz gerade recht. Für abwechslungsreiche Verpflegung war durch Sabine Ströhlein die gesamte Freizeit über bestens gesorgt. Der neue Sonnentempel und die Reithalle boten zwischen den gemeinsamen Aktionen Platz zum Spielen und Reiten im Schatten. Ein weiterer Höhepunkt war das Voltigieren auf Schulpferd Hoppy. Auf ihm probierten die Mädchen Übungen wie Knien, Fahne oder Kerze aus. Zum Abschluss bekam jede Teilnehmerin eine Erinnerungsschleife mit nach Hause.