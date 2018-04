Freizeit Speichersdorf

Klaus Schinner aus Nagel wird ab der Saison 2018/2019 neuer Trainer der "Ersten" des ASV Haidenaab-Göppmannsbühl. Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine Änderung.

Haidenaab-Göppmannsbühl. Die neue Personalie gab ASV-Chef Stephan Veigl in der Jahreshauptversammlung bekannt. Co-Trainer bleibt Torsten Küffner, der künftig auch die Reserve übernimmt. Der Dank des Vorsitzenden galt vor allem Helmut Veigl, der nach dem Weggang von Trainer Thomas Stock nach einem verpassten Saisonstart als Interimstrainer eingesprungen war, um die Spieler in der kritischen Phase zu stabilisieren. Damit stünden beim ASV im Fußball wieder alle Zeichen für einen weiteren Aufwärtstrend.Auf den neuen Coach Klaus Schinner richten sich alle Hoffnungen, an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen zu können, meinte Abteilungsleiter Christian Veigl. Denn in der Kreisklasse Saison 2017/2018 sei in den Relegationsspielen nur knapp der Aufstieg in die Kreisliga verpasst worden. Aktuell liegt die erste Mannschaft um Helmut Veigl mit 18 Punkten und 24:29 Toren im Mittelfeld auf dem achten Platz. Stephan Veigl zeigte sich zuversichtlich, dass die Elf noch einige Plätze nach oben klettert. Von 14 Spielen sind fünf gewonnen und sechs verloren worden. Drei Partien endeten unentschieden.Den Aufstieg in die A-Klasse fest im Blick hat die Reservemannschaft um Betreuer Stefan Dederl. Nach dem vierten Tabellenplatz im Vorjahr steht sie mit 34 Punkten und 53:8 Treffern an der Tabellenspitze. Nach elf von zwölf Spielen verließ die Truppe den Platz als Sieger. Eine Begegnung endete unentschieden.Im Nachwuchsbereich befinden sich eine F-, E- und D-Jugend, integriert in SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth, im Punktspielbetrieb, berichtete Jugendleiter Harald Biersack. Um die F-Junioren kümmern sich die Trainer Stephan Veigl, Alexander Haberkorn und Kevin Klose. Sie trugen in der "Fair Play Liga" 17 Spiele aus und nahmen an mehreren Turnieren teil. Die E-Junioren um Trainer Stephan Sorger und Markus Schäffner hatten in der Frühjahrsrunde alle zehn Spielen gewonnen und sicherten sich mit 30 Punkten und 65:16 Toren den Meistertitel. Bei zahlreichen Turnieren belegten sie vordere Plätze.Von sieben Spielen in der Herbstrunde musste das Team nur bei einer Niederlage Punkte abgeben. In der Tabelle belegte es hinter dem SV Kulmain den zweiten Platz (18 Punkte; 79:9 Tore). Ihren größten Erfolg fuhr die Mannschaft bei der Hallenkreismeisterschaft mit der Qualifikation und Platz zwei in der Endrunde ein.Für die E- und F-Jugendlichen richtete der ASV auch ein Trainingslager im BLSV-Sportcamp in Fichtelberg sowie je ein Turnier aus. Um eine möglichst optimale Förderung der Nachwuchskicker zu ermöglichen, spielen, begleitet von Markus Schäffner, vier D-Junioren in einer Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen TSV Kirchenlaibach und SV Seybothenreuth. Besonders stolz ist der ASV auf seine Bambinis, die unter Leitung von Stephan und Elfi Veigl ihre ersten Erfahrungen machen und hoffentlich bald die nächste Jugendmannschaft bilden, meinte Abteilungsleiter Veigl.Großgeschrieben ist auch das Fitnessangebot. Mit Petra Meyer steht eine B-lizenzierte Trainerin für Aerobic, Dance-Aerobic, LMI-Step, Body-Balance, Rückenschulleiterin, Ausbildung für Stepp-Aerobic, Bokwa und Zumba an der Spitze. "Die Teilnahme boomt, die Kurse sind gut besucht", freute sich die Spartenleiterin. Vom Mutter-Kind-Kurs bis zu den Senioren wird Gymnastik betrieben, Zumba zu lateinamerikanischer Musik getanzt sowie bei Body-Work-Out Kraftausdauer, Dehnung der verkürzten Muskulatur, Kräftigung der kompletten Rumpfmuskulatur und Beweglichkeit der Wirbelsäule trainiert. Beim Sportfest sei der Tanzauftritt die Augenweide schlechthin gewesen, meinte Meyer.Von der Altherrensaison berichtete Jens Brunner. 30 Spieler kamen zum Einsatz. Sie gewannen zwei Spiele, unterlagen zwei Mal und holten drei Unentschieden. Erfolgreichster Torschütze war Tobias Zimmermann mit drei Treffern, gefolgt von Marco Bauernfeind mit zwei Toren. Das Hallenturnier in Speichersdorf und die Hallenkreismeisterschaft in Eschenbach schlossen die Alten Herren als Fünfte ab. Der Saisonstart ist am 20. April in Dießfurt. 13 Spiele und zwei Hallenturniere sind geplant.