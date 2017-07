Speichersdorfer Bürgerfest: Band „I am from Austria“ sagt Konzert ab

26.07.2017

Wie die Bürgerstiftung Lebensfreude mitteilt, muss die Auftaktveranstaltung zum 7. Speichersdorfer Bürgerfest am Donnerstag, 27. Juli (20 Uhr), in der Sportarena Speichersdorf mit der Austro-Pop-Band „I am from Austria“ wegen Erkrankung des Leadsängers kurzfristig abgesagt werden. Das Konzert wird am Freitag, 15. September (20 Uhr), in der Sportarena Speichersdorf nachgeholt. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.