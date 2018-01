Freizeit Speichersdorf

29.01.2018

Bei der Faschingsrumba des Stammtisches Zeulenreuth in der Speichersdorfer Sportarena tanzt am Samstagabend der Bär. Nach zweijähriger Pause feiern die Mädls und Jungs um Christian Küffner eine fetzige Neuauflage.

Über 20 Jahre nach den legendären Faschingsbällen im Gasthof Etterer und Landgasthof Imhof schließt der Faschingsevent der Zeulenreuther in der närrischen Zeit die Lücke im Veranstaltungsangebot in der Gemeinde. Der Abend war glänzend organisiert, die Stimmung prächtig. Querbeet durch alle Altersschichten hatten sich die Gäste in originelle und fantasievolle Kostüme geworfen. Große Gruppen in einheitlichem Outfit waren ebenso vertreten wie unzählige Einzelmasken. Da liefen Obdachlose und Hippies ebenso herum wie Gentlemen und barocke Adelige, römische Legionäre und GIs. Da vergnügten sich Polizisten mit Häftlingen, Piraten mit Matrosen, Bauarbeiter und Filmstar zwischen Bierflaschen und Baumstämmen.Nicht nur als eine bestens gelaunte Partytruppe, sondern auch als ein Blickfang präsentierten sich die Haidenaaber Jungs um Lukas Dötterl, Peter Ferber und Daniel Veigl als Affenbande. Nicht minder eine Augenweide war die gemischte Jagdtruppe aus Wirbenz und Teufelhammer um Peter Burkhardt. Sie machten dann auch als Sieger das Renner im Gruppenwettbewerb der Maskenprämierung. Ihnen folgten eine Clowngruppe aus Mehlmeisel und Lienlas sowie das Wikingerpaar Dieter und Birgit Meyer. Unter all den Einzelmasken setzte sich Olivia Jones (Johannes Walter) vor Hangover (Markus Fraunholz) und dem Eishockeyspieler in voller Montur (Harald Zimmermann) durch.Mit der besten Partyband Deutschlands 2017, dem Sextett "Partyfieber" um Leadsängerin Nina Hudetz aus Hof, hatten sie Stammtischler einen Volltreffer gelandet. "Das bekommt man von Bands nur mehr ganz selten geboten: einen ganzen Abend O-Töne und Live-Musik ohne Playback", meinte der Speichersdorfer Chorleiter Heinz Schmidt zu vorgerückter Stunde anerkennend. "Partyfieber" spielte die Hits aus vier Jahrzehnten. Von Schlager über Ballermann-Hits und Rock-Klassiker bis hin zu den aktuellen Charts war alles dabei. In vier langen Runden schmetterten sie bis 2 Uhr unter anderem "Mr. Saxobeat", "Stand by me", "I love Rock 'n' Roll", "Sonne in der Nacht", "Simply the Best" und "An Tagen wie diesen". Die Songs wechselten sich mit Schunkel-, Wahnsinn- Stern- und Twist-Medleys ab, bis "Sierra Madre" im Lichterschein den krönenden Abschluss setzte.