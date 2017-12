Freizeit Speichersdorf

05.12.2017

05.12.2017

Hier Besinnliches und Nachdenkliches, dort Heiteres und Lustiges, dazu adventliche Gesänge und Klänge: Drei Stunden lang stimmten sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbands im Valentin-Kuhbandner-Jugendheim auf die Weihnachtszeit ein.

Vorsitzende und Seniorenbeauftragte Margit Kaiser und ihr Team bewiesen ein geschicktes Händchen bei der Programmgestaltung. Für eine erste Überraschung sorgten mit einem Gedicht das Speichersdorfer Christkind (Elena Blätterlein) und sein Engel (Milena Raps). Sie überbrachten den "Gruß des Christkindes" von Meta Heusser-Schweizer.Der 16-jährige Jens Küffner am Akkordeon und sein 14-jähriger Bruder Sven am Schlagzeug begleiteten den gemeinsamen Gesang von "Süßer die Glocken nie klingen" und "O du fröhliche". Den Höhepunkt setzte die Erwachsenenschauspielgruppe der Falken mit ihrem Einakter "Das Testament" von Jeremias Gotthelf.Die junge Truppe um Regisseur und Hauptdarsteller Harald Weidmann ist Stammgast bei der VdK-Weihnachtsfeier. Für ihre mimische Variabilität, grandiose Situationskomik und die vielen skurrilen Szenen war großer Applaus der verdiente Lohn. Denn die Erbschleicher, die dominante Frau Schleimbeißer (Steffi Aleksa) und ihr Mann (Florian Giestl) sind zuckersüß zum alten Hotzenbauern (Felix Zeitler). Seine Tochter (Milena Bauer) hat sich nie um ihn gekümmert und ist weit weg.Hier gibt es was zu erben. Aber der alte Bauer hat's faustdick hinter den Ohren. Er stirbt ihnen ohne Testament weg, beziehungsweise er tut so als ob. Die Erbschleicher bewegen sie den Knecht Sepp (Lukas Giestl) dazu, der Notarin (Jessica Schumacher) den sterbenden Hotzenbauer vorzuspielen und ihr ein Testament zu diktieren, wonach ihnen der ganze Besitz gehören soll. Die "Leiche" lassen sie einstweilen in der Besenkammer verschwinden.Der Sepp spielt seine Rolle gut - aber doch nicht so wie gewünscht, so dass die Schleimbeißers vor Wut platzen. Zu allem Überfluss sorgt der Totengräber Puhst (Harald Weidmann) für Verwirrung.Am Ende fliegt der ganze Schwindel auf. Die Vorsitzende Margit Kaiser steuerte zum heiteren Teil die lustige Weihnachtsgeschichte "Auf der Suche nach dem verlorenen Jesuskind" von Felicitas Rupprecht bei. Sie nutzte aber auch die Gelegenheit, um sich bei der Gemeinde für die Spende sowie den Sammlern bei der Aktion "Helft Wunden heilen" zu bedanken.Für Donnerstag, 21. Dezember, um 14 Uhr lud sie ins Schützenheim "Zur Linde" zur Weihnachtsfeier mit Verlosung ein. Nachdenkliches hatten zweiter Bürgermeister Rudi Heier und die drei Pfarrer Dirk Grafe, Micha Boerschmann und Sven Grillmeier mitgebracht. Sie mahnten an, sich in der Vorweihnachtszeit genügend Zeit zu nehmen für die eigene Vorfreude sowie die Mitmenschen an der Freude teilhaben zu lassen.