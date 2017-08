Kultur Speichersdorf

09.08.2017

Wirbenz. Mit ihren glockenklaren Stimmen und den faszinierenden Klängen der Bandura verzauberten die "Goldkehlchen" aus Lemberg die zahlreichen Gottesdienstbesucher in der Sankt-Johannis-Kirche. Prodekan Pfarrer Dirk Grafe freute sich über die "himmlische Musik" und bedankte sich im Namen der Gemeindemitglieder für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

Neben orthodoxen und lateinischen Gesängen brachten die Damen an der Bandura und ein Geiger auch instrumentale Werke zu Gehör. Nach langem Applaus im Anschluss an den Gottesdienst brachten die Künstler die Besucher mit dem "Halleluja" von Leonard Cohen, ukrainischen Volksliedern und klassischen Werken noch in einer kleinen weltlichen Matinee ins Schwelgen. Mit einem ukrainischen Segenslied verabschiedeten sich die "Goldkehlchen" - und mit dem Versprechen, im nächsten Jahr erneut wiederzukommen.