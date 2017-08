Kultur Speichersdorf

03.08.2017

8

0 03.08.2017

Die "Paldauer" sind seit über 40 Jahren eine feste Größe des deutschen Schlagers. Eine perfekte Bühnenpräsentation und unvergessene Live-Auftritte sind ihr Markenzeichen. Am Sonntag, 22. Oktober, spielen sie um 16 Uhr in der Speichersdorfer Sportarena, am Dienstag, 26. Dezember, um 19.30 Uhr in Weiden in der Max-Reger-Halle. Karten gibt's schon jetzt im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: SWR/Alexander Kluge