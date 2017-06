Politik Speichersdorf

09.06.2017

1

0 09.06.2017

Zum geforderten barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen am Bahnhof Kirchenlaibach konnte Bürgermeister Manfred Porsch in der Bürgerversammlung Erfreuliches berichten. Dank einer E-Mail der Deutschen Bahn.

Die habe ihm geschrieben, dass nunmehr eine Überführung geplant ist. So ist vorgesehen, dass Aufzüge an der Stahlkonstruktion des bestehenden Bahnsteiges zu den jeweiligen Bahnsteigen errichtet werden sollen. Die derzeitige Unterführung wird demnach verfüllt und somit verschwinden. Wie der Rathauschef mitteilte, sei die Bahn Kostenträger für das Vorhaben.Ferner informierte das Gemeindeoberhaupt, dass von der bayerischen Staatsregierung die Erstellung eines Kanalkatasters gefordert werde. Für Porsch sei dies eine erhebliche Investition. Er sieht den Freistaat in der Pflicht, hierbei die Kommunen finanziell zu unterstützen.Der Bürgermeister berichtete zudem, dass zum Ausbau der Staatsstraße 2184 in Richtung Creußen, von Windischenlaibach nach Unterschwarzach, im Herbst dieses Jahres der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erwartet werde. Außerdem sei der Bau des Radweges von Wirbenz nach Kemnath ins Stocken geraten. Der Grund: Nachdem der Radweg als Wirtschaftsweg ausgewiesen wird, müssen laut Vorgaben entsprechende Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Als "hohe Hürde" für die Kommune bezeichnete der Rathauschef die anstehende Ausweisung eines Wasserschutzgebietes bei Haidenaab. Ferner streifte er den Verlauf der geplanten Stromtrasse "Süd-Ost-Link".Nachdem der geplante Trassenverlauf auch das Gebiet der Gemeinde Speichersdorf berühren wird, sieht das Gemeindeoberhaupt hierin "einen Eingriff in die Fauna und Flora". In seinen Informationen ließ Bürgermeister Porsch nicht unerwähnt, dass die 1965 errichtete Festhalle sich baulich in einem schlechten Zustand befindet. So soll nach seinen Worten in den nächsten drei Jahren die Errichtung einer neuen Festhalle realisiert werden - ohne sich schon jetzt konkret zu dem Projekt festzulegen. Feststehe jedoch, dass der Jugendtreff an der Kemnather Straße energetisch saniert werde.Abschließend gab das Gemeindeoberhaupt bekannt, dass der Ehrenabend zum Auftakt des 7. Bürgerfestes am Freitag, 28. Juli, nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Festhalle, sondern in der Sportarena stattfinden wird. Nach seinen Worten werde an diesem Ehrenabend die Kommune das Engagement als Eckpfeiler in der Gemeinschaft würdigen.