Politik Speichersdorf

25.06.2017

Die Bauflächen im Gemeindeteil Zeulenreuth sollen um eine Bauparzelle erweitert werden. Die Kommune macht dazu vom Erlass einer Einbeziehungssatzung Gebrauch.

(ak) Bürgermeister Manfred Porsch erläuterte dem Gemeinderat, dass nach Antrag von Matthias Busch ein Bauplatz im Anschluss an die bestehende Ortsbebauung westlich von Zeulenreuth ausgewiesen werden soll. Er möchte dort ein Einfamilienhaus errichten. Das Grundstück, Flurnummer 325, der Gemarkung Kirchenlaibach liegt zwar im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes, ist aber als unbeplante Fläche dem Außenbereich zuzurechnen.Nach Rücksprache mit dem Kreisbauamt Bayreuth kann erst nach Erlass einer Einbeziehungssatzung die bisher landwirtschaftlich genutzte Teilfläche in den Innenbereich überführt und damit bebaubar gemacht werden. Laut Porsch sind auch die Grundstückseigentümer südlich der Ortsstraße gehört worden. Diese hatten kein Interesse für die Einbeziehung ihrer Grundstücke in den Innenbereich. Das Gremium beschloss den Erlass einer Einbeziehungssatzung und die Einleitung der öffentlichen Auslegung und förmlichen Behördenbeteiligung.In Zusammenarbeit mit den Fraktionen stellen Gemeinderat und Verwaltung die Urnen- und Briefwahlvorstände für die Bundestagswahl am 24. September zusammen. Die Bürger sind aufgerufen, sich für dieses Ehrenamt im Rathaus zu melden.Porsch übermittelte den Dank der Feuerwehr Ramlesreuth für die 250-Euro-Spende des Gemeinderates anlässlich des Jugendleistungsmarsches. Claudia Fischer (SPD) regte an, die Gemeinderatssitzung im Juli wegen des vorausgehenden Bürgerfestes zu verlegen.