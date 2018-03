Politik Speichersdorf

Informationen aus "erster Hand" gab Landtagsabgeordneter Thorsten Glauber an die Freien Wähler (FW) bei ihrer Veranstaltung "Fraktion vor Ort" im Schützenheim weiter. Ein zentrales Thema war das von Freien Wähler angestrebte Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (Strabs). Vorsitzender Hans Schmid übergab dazu an den Abgeordneten eine Liste mit 558 Unterschriften von Speichersdorfer Bürgern. Schmid verwies darauf, dass es die "Freien" waren, die die Schulreform in Bayern auf den Weg gebracht haben und nur durch ihr Engagement das angestrebte Volksbegehren zu "Strabs" zustande gekommen sei.

Laut Glauber aus Pinzberg (Landkreis Forchheim) müssten in der kleinen FW-Fraktion viele Arbeiten gleichzeitig erledigt werden. Im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl werden sich die "Freien" laut dem 46-Jährigen klar zur Frage "Wie wollen wir Bayern sehen?" im Wahlkampf positionieren. Die FW stünden für die Nähe zum Bürger und seien Partner der Kommunen.Ihr energiepolitischer Sprecher meinte, dass die Strabs aufgrund der unterschiedlichen Handhabung bei den Bürgern für Verärgerung sorge. Daher sei ihre Abschaffung die richtige Lösung, erklärte der Architekt. Für ihn stehe es außer Frage, dass finanzschwachen Kommunen mehr Mittel erhalten müssen. Glauber streifte auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger und forderte, die bürokratischen Hemmnisse zurückzufahren.Bürgermeister Manfred Porsch erinnerte daran, dass die Gemeinde vom Landkreis "gezwungen" wurde, die Straßenausbaubeitragssatzung zu beschließen. Wenn die "Strabs fällt, müssen Lösungen gefunden werden, um die Kommunen finanziell entsprechend auszustatten". So forderte der Rathauschef: "Die FW müssen der Wadlbeißer bleiben."Maria Reiß, Leiterin der Diakoniestation, stellte das Projekt der Tagespflegeeinrichtung vor. Diese werde nun nach zehn Jahren verwirklicht. Sie bezeichnete die künftige Einrichtung als "eine gute Sache" und brachte ihre Hoffnung auf zahlreiche Spenden zum Ausdruck. Sowohl für Florian Wiedemann, Direktkandidat für den Landtag, als auch für die 43-jährige Diplompädagogin Maria Lampl (Bayreuth) als Listenkandidatin bot die rund Veranstaltung Gelegenheit, sich vorzustellen.