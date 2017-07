Politik Speichersdorf

14.07.2017

Der Jugendtreff in der Kommune ist ein wertvolles Angebot für die Jugend und eine unverzichtbare Einrichtung in der Jugendarbeit. Davon profitieren nicht nur die Einheimischen.

Die Kostenübernahme zur Mitfinanzierung des offenen Jugendtreffs stand auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Laut Bürgermeister Manfred Porsch sei dieser ein wichtiger Anlaufpunkt für die Jugend. Ihn besuchten regelmäßig 15 bis 20 Mädchen und Jungs im Alter von 10 bis 25 Jahren. Die Caritas als Träger sorge wöchentlich an drei Tagen - neben den Vereinen - für die Freizeitgestaltung, soziale Entwicklung, Integration und Bildung des Nachwuchses.Der Gemeinde lag die Endabrechnung dieser Einrichtung für 2016 vor. Demnach entstanden Gesamtkosten von 20 855 Euro, die hauptsächlich aus dem Personalaufwand resultieren. Abzüglich eines Zuschusses von 350 Euro durch den Landkreis Bayreuth verbleiben für Caritas und Kommune jeweils 10 253 Euro. Porsch ergänzte, dass nach der Eröffnung einer Unterkunft für unbegleitete Jugendliche 2016 diese regelmäßig den Jugendtreff besuchen und bereits Freundschaften entstanden sind. Zudem gab es für sie Sprachkurse und Freizeitmaßnahmen, um deren Integration zu fördern. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Kostenbeteiligung aus.Auch beschäftigte sich das Gremium mit den Feststellungen zur überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 2002 bis 2010 des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes. Das Amt monierte, dass nach einem Grundsatzbeschluss des Gremiums aus 1984 die Gewerbesteuer für in der Jugendarbeit tätige Vereine grundsätzlich nach Antrag zur Hälfte erlassen wurde. Dies sei nach den Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) nicht möglich, nur nach Vorliegen einer sogenannten "unbilligen Härte". Im Prüfzeitraum seien insgesamt 1836 Euro Gewerbesteuer den pflichtigen Vereinen erlassen worden.In der Diskussion stellte man klar, dass Vereine nur bei Großveranstaltungen und entsprechenden Einnahmen zur Gewerbesteuer veranlagt werden. Diese Einnahmen werden aber wieder für die Vereins- und Jugendarbeit verwendet. Einstimmig beschloss der Rat, den Grundsatzbeschluss aufzuheben und künftig über die Einzelanträge entsprechend den AO-Bestimmungen zu entscheiden.Zudem monierte das Prüfungsorgan, dass Erlöse aus der Verpachtung von vielen kleinen hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Grundstücken nicht regelmäßig dem aktuellen Preisniveau angepasst und keine Mehreinnahmen erzielt wurden. Zudem ist die Veräußerung in Betracht zu ziehen. Laut Porsch sind ab 2010 die Pachterlöse an den derzeit geltenden Hektarsatz von 210 bis 230 Euro angepasst worden. Zehn Grundstücke sind aufgrund ihrer Lage und schlechten Nutzungsmöglichkeit kostenlos verpachtet. Der Rat nahm von der Prüfungsfeststellung und erfolgten Erledigung Kenntnis.Dem Hinweis, das an Friedhöfe in Wirbenz, Haidenaab und Kirchenlaibach gelieferte Gießwasser künftig in Rechnung zu stellen, kam das Gremium jedoch nicht nach. Die kostenmäßige Trennung des Wasserkosten zwischen der Pflichtaufgabe Bestattung und der kirchlich-privaten Friedhofspflege mit einem ermittelten Kostenaufwand von 340 Euro jährlich sei wirtschaftlich und verwaltungstechnisch nicht sinnvoll.Der Gemeinderat sah in seinem Beschluss die Übernahme dieses geringen Kostenaufwandes als Entgegenkommen an den Friedhofsträger und hält auch weiterhin daran fest.