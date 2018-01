Politik Speichersdorf

16.01.2018

Nicht kleckern, sondern klotzen: Entsprechend geht die Ortsgruppe des Fichtelgebirgsvereins (FGV) die dringend notwendige Sanierung und den Umbau der Tauritzmühle an. Doch nun braucht sie die finanzielle Unterstützung.

Zusätzlich 18 884 Euro für den ILE-Verein Die Gemeinde ist Mitglied der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Frankenpfalz im Fichtelgebirge. Bürgermeister Manfred Porsch erinnerte, dass die ehemalige kommunale Arbeitsgemeinschaft mit Zustimmung der Mitgliedsgemeinden Weidenberg, Kirchenpingarten, Speichersdorf, Seybothenreuth und Emtmannsberg 2017 in den ILE-Verein überführt worden sei. Seither ist dieser Arbeitgeber für das ILE-Management. Die Personalkosten trägt zu 75 Prozent das Amt für Ländliche Entwicklung. Das Projekt ist bis 31. Januar 2023 bewilligt.



Der Verein finanziert sich weiter über einen Mitgliedsbeitrag der fünf Gemeinden in Höhe von 1,90 Euro pro Einwohner. Bei den damit und dem Staatszuschuss zu deckenden Betriebs- und Personalkosten entsteht jedoch eine Vorfinanzierungslücke, da die Zuwendungen erst zum Ende des ersten Quartals für das Vorjahr gewährt werden. Es ist deshalb eine Zwischenfinanzierung der Personalkosten notwendig. Der Verein setzte die einmalige Erhöhung der Finanzausstattung mit 50 000 Euro an. Nach dem Einwohnerstand zum 31. Dezember 2015 beträgt der Speichersdorfer Anteil 18 884 Euro. Porsch ergänzte, dass bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins dessen Vermögen anteilig an die Mitgliedsgemeinden zurückfließt. Die Rechtsaufsicht hatte der Zwischenfinanzierung bereits zugestimmt, der Gemeinderat schloss sich dem einstimmig an. (ak)

In der ersten Sitzung 2018 behandelte der Gemeinderat einen erweiterten Zuschussantrag der Speichersdorfer FGV-Ortsgruppe für Maßnahmen am Ausflugslokal Tauritzmühle. Bürgermeister Manfred Porsch erinnerte an die Entscheidung des Gremiums im Mai 2015. Sie beinhaltete einen Zuschuss in Höhe von 7,5 Prozent der mittels Rechnungsvorlage nachzuweisenden Bau- und Sanierungskosten. Dieser war auf maximal 10 000 Euro begrenzt. Grundlage dafür waren die damals ermittelten Gesamtkosten von 133 000 Euro. Der Maximalzuschuss wurde 2017 ausgezahlt, da die Bausumme bereits Mitte des Vorjahres 170 000 Euro betrug. Den Löwenanteil muss der Verein schultern. Zuschüsse kommen von der Gemeinde und der Oberfrankenstiftung.Die Ortsgruppe teilte mit, dass die Arbeiten abgeschlossen und Baukosten von 272 000 Euro entstanden seien. Gemeinderat und Architekt Franc Dierl erklärte, dass bei einer Sanierung eine wesentliche Kostenerhöhung nicht ungewöhnlich sei. Während der Arbeiten seien weitere Bauschäden aufgetaucht, die einer zusätzlichen Sanierung bedurften. "Die Tauritzmühle wurde durch die Sanierung fit für die nächsten 30 Jahre gemacht. Der Verein ist an seine finanzielle Belastungsgrenze gegangen", erläuterte Dierl. Zur Nachfrage von Hans Schmid zu den doppelt so hohen Baukosten kam die Erklärung, dass der Bauumfang wesentlich vergrößert worden sei. In das Nebengebäude investierte der Verein 35 000 und in das Hauptgebäude 237 000 Euro. Die Erweiterung der Baumaßnahme sei in jedem Bereich sinnvoll und zweckmäßig gewesen. Der Verein habe dies mitgetragen.Der Gemeinderat beschloss, den kommunalen Zuschuss in Höhe von 7,5 Prozent der nachgewiesenen Baukosten auf die neue Summe von 272 000 Euro zu erweitern. Demnach wird sich die Kommune mit 20 400 Euro an den Ausgaben beteiligen.