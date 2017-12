Politik Speichersdorf

27.12.2017

27.12.2017

Rechtzeitig Barrieren für behinderte Mitbürger abbauen und Barrierefreiheit innerhalb der Gemeinde herstellen. Das muss das Ziel einer zukunftsorientierten Kommune sein.

Die Barrierefreiheit wird aufgrund der demografischen Entwicklung immer wichtiger. Die Behindertengleichstellungsgesetze und -verordnungen müssen umgesetzt werden. Damit stellt die Gemeinde ihre Zukunftsfähigkeit unter Beweis. Der Behindertenbeauftragte Markus Vogel berichtete über die Barrierefreiheit öffentlicher Einrichtungen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde. "Wir haben ein wunderbares Bürgerfest gefeiert, aber auch hier gibt es künftig was zu verbessern", erklärte er.Versorgungsleitungen, die über Straßen und Gehwege verlaufen, verursachten Stürze. Dies kann durch flache Rampen oder Leitungsbrücken verhindert werden. Die vorhandene barrierefreie Toilette der Schlaganfallgruppe im Erdgeschoss der Festhalle war nutzbar aber nicht ausgeschildert. Zudem wäre ein Plan über diese und ein zusätzliches Container-WC am Bahnhofsplatz bekannt zu machen. Einer der beiden Rathauseingänge sollte per Knopfdruck automatisch für Rollstuhlfahrer öffnen. Bei künftigen Straßenum- und -ausbaumaßnahmen sind Bordsteinabsenkungen und Querungshilfen für Sehbehinderte zu diskutieren.Im Winter wäre das Räumen der Zugänge zu Geh- und Radwegen wichtig. Bahnsteige sind kaum für Bürger mit Handicap erreichbar. Der Ausbau ist ständig bei der Bahn AG anzumahnen. Die Toilettensituation am Bahnhof ist ebenfalls ungenügend. Eine Containerlösung wäre kostengünstig möglich. Auch der Einbau eines Behinderten-WC's im Bahnhof durch die Gemeinde ist denkbar. Der Zugang zur Festhalle ist nicht möglich, aber baulich realisierbar. Gleiches gilt für die Sankt-Ägidius-Kirche am Marktplatz. Ebenfalls höhenmäßig unerreichbar für Behinderte sind die Container am Bauhofgelände. Für Sehbehinderte wäre ein gut beleuchteter Fußgängerüberweg zu den Einkaufsmärkten und auf Höhe des Fitnessstudios am Ende des Radweges wichtig.Die barrierefreien Toiletten in der Gemeinde sollten in einem Plan auf der Homepage eingetragen werden. Gleiches gilt für die Kontaktadresse des örtlichen Behindertenbeauftragten. Bürgermeister Manfred Porsch dankte Vogel für seine Arbeit und die Hinweise. Die Gemeinde wird die Anregungen aufnehmen und bei künftigen Planungen und Baumaßnahmen unter Berücksichtigung Betroffener mit einbeziehen.Zum Abschluss der Ratssitzung dankte das Gemeindeoberhaupt dem Gemeinderat und seinen Stellvertretern für die gute Zusammenarbeit. Als ältestes Gemeinderatsmitglied zollte Matthias Vogel (CSU) dem Bürgermeister sowie seinen beiden Stellvertretern Rudi Heier und Dr. Wolfgang Hübner Respekt für ihre Arbeit und die erbrachten Leistungen für die Bürger und Gemeinde. Sein Dank galt vor allem auch der effektiven Arbeit der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes. Der Vorsitzende des Gewerbeverbandes und Gemeinderat Franc Dierl (CSU) dankte allen am Adventmarkt und dem Rahmenprogramm beteiligten Vereinen und ehrenamtlichen Helfern für deren großen Einsatz.