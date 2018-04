Sport Speichersdorf

04.04.2018

2

0 04.04.2018

Oberkotzau/Speichersdorf. Die SpVgg Oberkotzau fuhr in einem Nachholspiel in der Bezirksliga Oberfranken Ost einen verdienten, wenn auch hart umkämpften 2:1-Heimsieg gegen den TSV Kirchenlaibach ein. Der TSV kam zunächst besser ins Spiel und ging durch eine schöne Einzelleistung in Führung.

Die Heimelf war erst einmal geschockt, gewann aber anschließend mehr Spielanteile für sich. Folgerichtig fiel der Ausgleich. Mit dem Gleichstand ging es auch in die Halbzeit. Nach der Pause war es ein offenes, kampfbetontes Spiel. Die Gäste dezimierten sich aber durch eine Rote Karte selbst. Die Heimelf vergab zudem einen berechtigten Foulelfmeter.Kurz vor Schluss gelang Wunderlich nach einer schönen Kombination über Lottes und Lawall der Siegtreffer. Der TSV versuchte danach noch einmal alles, gegen eine sattelfeste Oberkotzauer Defensive fand er aber kein Durchkommen. So rettete die SVO den Sieg über die Zeit.TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf: Dujicek, Opfermann (88. Uschold), Olpen, Knappe (46. Kastl), Sebald, Hofmann, Bauernfeind, Dadder (58. Stangel), Meyer, Bähner, MaschingTore: 0:1 (16.) Dadder, 1:1 (33.) Wunderlich. 2:1 (80.) Wunderlich - SR: Daniel Reich (Ebern) - Zuschauer: 80 - Rot: (63.) Meyer (TSV) - Gelb-Rot: (75.) Schmidt