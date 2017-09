Sport Speichersdorf

15.09.2017

1

0 15.09.2017

Kirchenlaibach. Der TSV Kirchenlaibach hat sich mit dem 4:3-Heimsieg über den FC Tirschenreuth auf Platz fünf in der Tabelle der Bezirksliga Ost Oberfranken verbessert. Diese Platzierung gilt es, beim TSV Thiersheim zu behaupten. Die zwei Punkte schlechter gestellten Gastgeber könnten mit einem Dreier Kirchenlaibach überholen. Allerdings reisen die Gäste nach drei Siegen in Folge selbstbewusst an und wollen ihre Mini-Serie ausbauen. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr.