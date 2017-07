Sport Speichersdorf

23.07.2017

23.07.2017

Kirchenlaibach. Mit 4:1 (2:0) gewann der TSV Kirchenlaibach sein Auftaktspiel gegen den Aufsteiger ATS Hof West. Bei konsequenter Chancenverwertung wären sogar weit mehr Treffer möglich gewesen. Der Gegner präsentierte sich zunächst unbekümmert. Doch nach dem Führungstreffer in der 11. Minute durch Hader, der nach einem Solo über die linke Seite das Spielgerät nervenstark am herauseilenden Torwart Bode vorbei ins Netz schob, gewann der Gastgeber an Sicherheit. Fast im Minutentakt erarbeiteten sich die Schützlinge von Neu-Trainer Höreth Chancen. Zehn Minuten nach Tor Nummer eins war es soweit: Einen weiten Abschlag von Dujicek erwischte Dadder im Mittelfeld und lief alleine auf den machtlosen Bode zu - 2:0.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Hof zweimal aus. Die nun sortierter auftretende Mannschaft schaffte auch den bald den Anschlusstreffer. Torschütze war der auffällige Djemai. Nach einer Stunde erhielt der bereits verwarnte Rewig die Ampelkarte. Die Überzahl verwertete der TSV durch Hofmann und Masching zum Endstand.TSV Kirchenlaibach: Dujicek, Bauernfeind, Hofmann, Knappe, Sebald, Pöllath, Sendelbeck (73. Stangl), Hader (88. Uschold), Masching, Meyer, Dadder (89. Bessel)ATS 07 Hof/West: Bode, Yobas (46. Musaev), Arcuri, Bulat (82. Erkekoglu), Hustin (46. Sayilkan), Djemai, Wülfert, Karapinar, Samat, Rewig, NikolaidisTore: 1:0 (11.) Hader, 2:0 (21.) Dadder, 2:1 (49.) Djemai, 3:1 (74.) Hofmann, 4:1 (87.) Masching - SR: Matthias Kraus (Rieden) - Zuschauer: 165 - Gelb-Rot: (60.) Rewig (ATS)