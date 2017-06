Vermischtes Speichersdorf

Durch ihr "Ja" zu Gott und dem christlichen Glauben sind die Jubelkonfirmanden vor Jahrzehnten ganz Teil der Kirchengemeinde geworden, sagte Dekan Wenrich Slenczka. Deshalb sei die Jubelkonfirmation vor allem auch ein Gemeindefest.

35 Christen trafen sich am Sonntag im Gemeindehaus, um mit der Christusgemeinde ihre diamantene, goldene und silberne Jubelkonfirmation zu feiern. In einem Festgottesdienst mit dem Weidener Dekan in der Christuskirche blickten 13 Jubilare auf 60 Jahre, 15 auf 50 Jahre und 7 auf 25 Jahre Zugehörigkeit zur evangelischen Gemeinde zurück.Begleitet von der Intrade des Posaunenchores waren sie mit dem Kirchenvorstand ins vollbesetzte Gotteshaus eingezogen und feierten unter den Gesängen der Gemeinde und den Klängen der Orgel das Abendmahl.So wie sich die Europäische Wasserscheide durch das Speichersdorfer Gemeindegebiet ziehe, predigte Dekan Dr. Slenczka, so lasse Jesus Christus als einzige Quelle des lebendigen Wassers gleichsam Ströme erfüllten Lebens durch unser Herz fließen und stille jeden Menschens Durst nach ewiger Wahrheit. "Indem wir nach dem Evangelium Jesu Christi leben, entwickeln wir in unserem Innersten eine lebendige Quelle, die in alle Ewigkeit unseren Durst nach Glück, Frieden und immerwährendem Leben stillt."Die diamantene Konfirmation feierten Hans Reiß, Heinz Kettel, Johann Bscherer, Johann Braun, Renate Zobel geb. Krodel, Manfred Porsch, Monika Lehner geb. Reichelt, Marga Million geb. Bauer, Dieter Lindner, Reinhard Kaczmarek.Die Goldene und Silberne Konfirmation feierten Karl Brand, Elfriede Bauer geb. Dennerlein, Monika Fröhlich geb. Konhäußer, Christine Mlynek geb. Opel, Anna Brodowy geb. Zonta, Angelika Schwab geb. Krodel, Renate Weidenhammer geb. Opel, Günther Herrmann-Sommer, Käthe Pühl geb. Frank, Elfriede Preißinger geb. Block, Erwin Wallor, Isolde Will geb. Schaff, Albert Kauper, Andreas Kühn, Sieglinde Kauper-Surauf geb. Kauper, Konrad Engelbrecht, Katja Schmitt geb. Dörfler, Susanne Bauer, Verena Herzog geb. Kauper, Katrin Frank, Melanie Küffner geb. Opel, Udo Reichelt.