Speichersdorf

09.06.2017

09.06.2017

Wenn es dämmert, steigt Andreas Brucker in seinen Transporter. Sein Ziel sind meist die Orte rund um Speichersdorf. Geladen hat er unter anderem Tierfutter und Fallen, um damit streunende Katzen zu fangen und kastrieren zu lassen - alles im Sinne des Tierschutzes.

Ganze Zeit bei den Fallen

Nur Centbeträge

Die Katzen verursachen den Kommunen keine Kosten, daher schaut man bei dem Tierleid einfach weg. Andreas Brucker

Spendenkonto Für alle, die Andres Bruckers Arbeit beziehungsweise die des Landesverbandes des Deutschen Tierschutzbundes unterstützen möchten, ist ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE86630200862150160483, BIC HYVEDEMM461, Hypo-Vereinsbank Illertissen. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt (Adresse angeben).

15 bis 20 dieser Freigänger in nur fünf Minuten hat Brucker erst vor kurzem in Wirbenz entdeckt. Keine Seltenheit, und auch nicht nur auf den Ort beschränkt. "Das gibt's in allen Dörfern in Bayern", weiß der Speichersdorfer. Das Problem existiere bereits seit Jahren. Es sei zwar schon besser geworden, da viele dem Landesverband des Tierschutzbundes Deutschland angeschlossene Vereine mittlerweile kastrieren, doch Leute, die ihre Vierbeiner einfach aussetzen oder sich nicht um sie kümmern, "machen die ganze Arbeit in zwei Jahren zunichte", klagt der 54-Jährige.Seit gut 30 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich im Tierschutz, fast so lange macht er sich täglich auf, um dem Katzenelend beizukommen. Normalerweise am Abend, "denn die Katzen kommen erst raus, wenn es dämmert". Wie das Fangen der Tiere, gehört dabei die Kontrolle der Futterstellen und des Gesundheitszustandes der Vierbeiner zu seinen Tätigkeiten. "Die weitläufige Annahme, dass sich eine Katze selbst ernähren kann, ist Quatsch mit Soße." Sie brauche selbst zehn Mäuse am Tag, ein Weibchen, das bis zu drei Mal im Jahr werfe, müsse zudem noch jeweils zwei bis sechs Junge versorgen.Viele Tiere wiesen einen schlechten Ernährungszustand auf. Dazu seien sie von Parasiten wie Milben, Chlamydien oder Herpes-Viren (Katzenschnupfen) befallen. Meist seien ihre Augen deswegen verklebt. Im Schnitt werde eine wildlebende Kätzin lediglich 2,6, ein Kater sogar nur 1,7 Jahre alt, weiß Brucker. Inzwischen unterstützen ihn "ein paar Leute, meistens Hausfrauen, die die Futterstellen betreuen" und ihm unkastrierte oder verletzte Tiere melden. Auch der Pflegedienst ist schon an ihn herangetreten, nachdem eine Frau in Kulmain ihre 15 "wilden" Katzen nach einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr versorgen konnte.Seine drei Fallen, die er selbst bezahlt hat, stellt er am liebsten dort auf, "wo es geschützt ist, wie etwa in einem Stadl". Sonst sei er "Wind und Wetter" ausgesetzt, denn die Boxen "lasse ich nicht aus den Augen". Schon einmal habe ihm jemand eine Falle zusammengetreten, obwohl diese in einem abgeschlossenen Stall eines unbewohnten Bauernhofes gestanden sei. Zwischen einer halben und einer Stunde bleibt der Tierschützer dort und wartet, bevor er weiterzieht. Später versuche er es erneut "so lange, bis es funktioniert hat".Die Tiere kommen unmittelbar nach dem Fangen zum Tierarzt, der sie meistens erst betäuben muss, um sie überhaupt untersuchen zu können. Es handle sich schließlich um einen Beutegreifer, der "problemlos durch eine dicken Lederhandschuh beißt". Zwischen 70 und 80 Euro fallen pro kastriertem Kater an, bei Kätzinnen sind es etwa 90 bis 120 Euro. Früher bezahlte Brucker das noch aus eigener Tasche, doch bei etwa 60 gefangenen Vierbeinern im Jahr, sei dies nicht mehr möglich gewesen. Inzwischen gebe es einen Fonds beim Landesverband, aus dem die Eingriffe finanziert werden, erklärt der 54-Jährige, der seit acht Jahren auch dessen Geschäftsstellenleiter ist. Die Kosten für eine Behandlung gegen Parasiten bleiben aber weiterhin an ihm hängen, genauso wie für das Futter.Er ist sich im Klaren, dass sein Einsatz nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Es müsste sich an den Gesetzen im Freistaat etwas ändern, "was schwer durchzusetzen ist". "Die Katzen verursachen den Kommunen keine Kosten, daher schaut man bei dem Tierleid einfach weg." Dabei könne jeder Bürgermeister über das Ermächtigungsgesetz beim Landratsamt veranlassen, dass für seine Gemeinde eine Kastrationspflicht angeordnet wird. Wirkungsvoller wäre aber eine landesweite Einführung, die seiner Ansicht nach mit einer Registrierungspflicht einhergehen muss, denn "sonst kann man sich wegen der Kosten (unter anderem für Kastration und Behandlung) an niemanden wenden".In anderen Bundesländern gebe es dies schon, verweist Brucker exemplarisch auf das Paderborner Modell, bei dem jede Katze mit Zugang ins Freie kastriert und mittels Tätowierung oder Mikrochip gekennzeichnet werden muss. Ein Verstoß kann laut dem pensionierten Vollzugsbeamten als Ordnungswidrigkeit angezeigt werden. Ein anderes Beispiel sei Baden-Württemberg, das jährlich 50 000 Euro für Kastrationen zur Verfügung stelle: "In Bayern ist nichts zu holen."Ähnlich sei es bei den Kommunen im Freistaat. Diese übertrügen die Pflicht, Fundtiere zu verwahren, an Tierschutzvereine oder -heime. Letzte müssten aber kostendeckend arbeiten. Dazu wäre ein jährlicher Zuschuss von etwa 1,20 Euro pro Bürger und Jahr nötig, rechnet der Speichersdorfer vor. In Bayern sträube sich hier besonders "der Norden, anständige Beträge zu zahlen". Pro Tier flössen sowohl in der Oberpfalz als auch in Oberfranken nur Centbeträge, weshalb von den Kosten nur etwa 20 Prozent getragen werden. Der Rest müsse über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert werden. So seien 2500 Euro, wie sie für eine Kommune wie Speichersdorf anfallen würden, "nicht wirklich viel" angesichts von ungleich höheren Hundesteuereinnahmen, die nicht zweckgebunden seien.Ein schlechtes Zeugnis stellt Brucker auch dem Landkreis Bayreuth aus, der jährlich 9000 Euro für die Fundtierkosten bezahle - bei über 100 000 Einwohnern. Von der Stadt Bayreuth mit ihren über 70 000 Bürgern gebe es zwar das Doppelte, dies entspricht aber gerade einmal 40 Cent pro Einwohner und Jahr. "Die Tierheime schreiben rote Zahlen, weil kommunalen Pflichtaufgaben nicht oder nur unzureichend nachgekommen wird", klagt Brucker. Wenn er wegen wildlebender Katzen zu einem Bürgermeister gehe, "lacht der eine ganze Woche lang", meint er resigniert.Für sein Engagement hat ihn Umweltministerin Ulrike Scharf vor einem halben Jahr ihn mit dem mit 5000 Euro dotierten Bayerischen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Geld, das Brucker wieder in den Tierschutz steckt. "Es ist sinnvoll angelegt", sagt er nur dazu. "Ich lebe sehr genügsam. Ich brauche nur Kaffee und etwas zu essen."