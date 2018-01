Vermischtes Speichersdorf

23.01.2018

10

0 23.01.201810

Strom-Blackout: eine Katastrophe mit unvorstellbarem Ausmaß, die sich kein Bürger wünscht. Die mehr als dramatischen Folgen eines Stromausfalls, sowohl im privaten Bereich als auch in der Arbeitswelt, verdeutlichte in der Monatsversammlung der Reservistenkameradschaft (RK) deren Mitglied und Oberstleutnant d.R. Alois Emerig.

Mit einem Film zeigte Emerig auf, mit welchen Folgen ein Stromausfall den Tagesablauf auf den Kopf stellt. So kann ohne Saft aus der Steckdose morgens weder Kaffee- noch die Brotschneidemaschine genutzt werden. Das nächste Problem: der Weg zur Arbeit. Ein Strom-Blackout führt auch zu Ausfällen im Straßenverkehr. Trams und Züge fahren nicht. Dies sei zwar zu bewältigen, indem Personen auf das Auto umsteigen. Doch dies hätte Staus zur Folge, da zudem Ampeln nicht mehr funktionieren.Am Arbeitsplatz ist gewohntes Arbeiten unmöglich, da weder Computer, Server noch Telefone funktionieren. Auch Bargeld gibt es wegen der nicht funktionierenden Geldautomaten nicht. Der Einkauf im Supermarkt kann bei Stromausfällen gestrichen werden. Auch der Feierabend ist ungemütlich: Weder Herd, der Kühlschrank noch Heizung funktionieren. Die Alternative, eine Kerze anzuzünden, birgt jedoch Gefahren - und bei einem Stromausfall auch keine Wasserversorgung.Emerig erläuterte bei einem Strom-Blackout ein Szenario, was einem Super-Gau gleichkommt. Betroffen ist die allgemeine Ver- und Entsorgung. Dabei verwies er auf Bäckereien und Brauereien. Auch in landwirtschaftlichen Betrieben schrillen die Alarmglocken, da Melkanlagen nicht funktionieren. Ein kleiner Trost: "Wir haben in Deutschland eine Stelle, die uns in Notsituation unterstützt", erklärte der Reserveoffizier. Besagte Stelle ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Reservisten setzen nach diesem Auftakt die Vortragsreihe in unregelmäßigen Abständen in den Monatsversammlungen fort. So wollen sie zum Thema "Bezugspunktverfahren" das während der Dienstzeit bei der Bundeswehr Gelernte aufgefrischt.