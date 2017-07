Vermischtes Speichersdorf

16.07.2017

4

0 16.07.2017

In der Früh startete ein Reisebus mit Mitgliedern und Freunden der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Speichersdorf (SSGS) in Richtung Regensburg. Erstes Ziel war das Reha-Zentrum Nittenau, wo sie einen informativen Vortrag über Aktuelles zum Thema Schlaganfall hörten. Einem Kaffeetrinken folgte eine Führung durch die Räumlichkeiten der Klinik. Anschließend ging es weiter nach Regensburg, wo das Fahrgastmotorschiff "Kristallprinzessin" für eine zweistündige Donautour zur Walhalla und zurück wartete. Bei musikalischer Untermalung und gutem Essen genossen die Teilnehmer die schöne Aussicht. Am Nachmittag folgte als letzte Etappe die Fahrt nach Abensberg, wo eine Führung durch die Weißbierbrauerei Kuchlbauer und die Besichtigung des Hundertwasserturms das Tagesprogramm abrundeten. Auch hier im Biergarten (Bild) bei Weißbier und Brezen und später bei der Heimfahrt unterhielt Karl Bäuml (vorne links) die Gruppe mit Stimmungsmusik. Bild: exb