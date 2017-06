Vermischtes Speichersdorf

06.06.2017

06.06.2017

Die Mitarbeiter des Bauhofes sind in vielen Dingen "Mädchen für alles". Nun setzten sie sogar 84 000 Silphie-Setzlinge auf einer 2,3 Hektar großen Ackerfläche bei Beerhof in die Erde. Stundenlang waren Heiko Kettel, Andreas Bayer, Christian Schwenk, Volker Günthner, Markus Heindl, Bernhard Walter, Sabrina Freiberger und Christian Veigl auf einer Setzmaschine der Landwirtschaftliche Lehranstalten Bayreuth unterwegs.

In den kommenden Jahren heißt es dann das Wachstum zu beobachten, zu dokumentieren und Daten an das Geo-Team Bayreuth, welches das Projekt begleitet, zu liefern. Dahinter steckt das Demonstrationsprojekt "Silphie-Anbau" der Regierung von Oberfranken: Durchwachsene Silphie heißt sie, die Becherpflanze, ein Korbblütler aus Nordamerika, der eine Revolution in der Energieerzeugung bewirken und eines Tages den Mais von den Feldern verschwinden lassen könnte.Der Anbau von Mais habe die Erosion des Bodens gefördert, so Walter Fischer von der Abteilung Wasserwirtschaft der Regierung. Er war mit Kollegem Robert Pöhlmann, Bürgermeister Manfred Porsch und Bauamtsmitarbeiter Heribert Reiß nach Beerhof gekommen, um sich ein Bild von den Pflanzarbeiten zu machen.