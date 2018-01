Vermischtes Speichersdorf

12.01.2018

"Um den Nachwuchs müssen wir uns keine Sorgen machen", resümieren Jugendwart Martin Heier und Kommandant Thomas Hartmann noch in der Jahreshauptversammlung. Trotzdem wollen beide weiterhin kräftig die Werbetrommel für neuen Nachwuchs rühren.

Kirchenlaibach. Mit 14 Jugendlichen und 9 Kindern verfügt die Wehr über die größte Nachwuchstruppe im Gemeindegebiet, und die Resonanz ist ungebrochen. Vom Kameradschaftsgeist zeugte die Tatsache, dass bereits am Montag alle Jugendfeuerwehrler angetreten waren, um sich auf den Jugendleistungsmarsch in Emtmannsberg vorzubereiten. Knoten üben und Wissensfragen beantworten standen eineinhalb Stunden im Feuerwehrgerätehaus auf der Tagesordnung. Dabei wählten sie Nick Müller und Enrico Spiersch zu den Jugendsprechern.Mit drei Gruppen wollen sie in Emtmannsberg das Vorjahresergebnis der Ramlesreuther verbessern. Zehn Übungstermine stehen im Terminkalender. Erstmals mit von der Partie ist Julian Schirmer, der aus der Kinderfeuerwehr kam. Weitere Neuzugänge gleichen den Übertritt von Nathan Palmer und Tommy Kaufmann in die aktive Wehr mehr als aus.Für sie alle wartete das Team um Jugendwart Heier mit originellen Ideen auf. "Wir haben in allen Belangen unsere gesetzten Ziele erreicht", fasste er zusammen. Bei rund 50 Aktivitäten, darunter 31 Jugend-, 5 Kinder- und 11 gemeinsamen Übungen kamen 200 Stunden zusammen. Dies sei nur dank einer großen Anzahl an Betreuern möglich. Zu den Unterstützern zählen zweiter Jugendwart Wolfgang Schirmer, Bianca Kaufmann, Johannes Sehnke, Michael Hartmann, Andreas Hummer, Sabine Winzer, Christian und Bianka Hummer, Jenni Hösl sowie die Kommandanten Thomas Hartmann und Oliver Hösl. Heier konnte zudem unter anderem beim Maibaumaufstellen, Dorffest und Adventsmarkt auf die Unterstützung von Nick Müller, Nino Hartmann, Jannis Schirmer sowie Nathan Palmer zählen. Die Ausbildung ergänzten Aktionen wie ein Fahrt ins Freizeitbad Palm Beach nach Nürnberg, Ostereiersuche und Kegeln in den Herrenwald. Bei der Ramadama-Aktion sammelte der Nachwuchs Unrat in Windischenlaibach und Brüderes und entlang der B 22 ein. Beim Bürgerfest organisierte er eine Spielstraße.Von einem heißen Prüfungssommer und -herbst sprach Heier bei den Leistungsabzeichen. Schloss Tommy Kaufmann die modulare Truppausbildung ab, so traten vier Gruppen beim Jugendleistungsmarsch in Ramlesreuth mit beachtlichem Ergebnis an. Unter 32 Mannschaften schafften Dominik Busch, Nick Müller, Nathan Palmer, Jannis Schirmer Platz fünf. Daniel Busch, Tommy Kaufmann, Ronja Kunnert, Justin Uscholder kamen auf Rang elf, gefolgt von Jaden Amadasun, Moritz Dierl, Alexander Semba, Enrico Spiersch. Die Newcomer Lukas Bäse, Justin Benesch und Julian Schirmer landeten auf Platz 28.Um Haaresbreite verpassten Dominik Busch, Nick Müller, Nathan Palmer, Jannis Schirmer beim Jugendleistungsmarsch mit 35 Mannschaften den zehnten Pokalplatz (Gruppe II: 31. Platz, Gruppe III: 26. Platz, Gruppe IV: 32. Platz). Beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Unterlind legten Nathan Palmer und Julian Schirme die Jugendflamme I, Daniel Busch, Nino Hartmann, Jannis Schirmer die Jugendleistungsprüfung ab. Die Leistungsprüfung Wasser (Bronze) absolvierten Dominik Busch, Tommy Kaufmann, Ronja Kunnert, Nathan Palmer und Jannis Schirmer. Die Jugendflamme II und III erwarben Dominik Busch, Nick Müller, Nathan Palmer, die Jugendflamme III Dominik Busch, Nino Hartmann, Tommy Kaufmann, Nick Müller, Nathan Palmer sowie Jannis Schirmer. Den Wissenstest bestanden Justin Benesch und Julian Schirmer (beide Bronze), Enrico Spiersch (Silber), Alexander Semba und Justin Uschold (jeweils Gold). Urkunden gab es für Ronja Kunnert, Nathan Palmer.Für 2018 kündigte Heier den Besuch des Berufsfeuerwehrtags sowie die Abnahme der Deutschen Leistungsspange an.