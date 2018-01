Vermischtes Speichersdorf

16.01.2018

7

0 16.01.2018

Wirbenz. Neue Auftrittsmöglichkeiten suchen und altes Lied auffrischen, das hat sich Chorleiterin Iris Meier vom Männergesangverein 1854 Wirbenz für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben. Welches Ansehen das Ensemble um die 49-Jährige Bayreutherin genießt, zeige die gute Resonanz aus dem Publikum und der Bevölkerung, resümierte ein stolzer Vorsitzender Lothar Graf in der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Schindler.

Dank an Hans Schimmel

Unverzichtbarer Baustein

Diese hatte der sonore Männerchor mit dem Refrain "Eintracht hält Macht" und den Volksweisen "Lasst uns alle fröhlich singen" und das "Bierlied eröffnet. Die stabile Mitgliederzahl ist das große Kapital der Gemeinschaft. 55 Personen, darunter 16 aktive Sänger mit einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren, gehören ihr an. Graf berichtete von 25 teils sehr gut besuchten Singstunden. Er hofft nun, dass sich daran auch die passiven Neumitglieder Andreas Hoffmann sowie Stefan und Thomas Purucker sowie der Wirbenzer Feuerwehrkommandant Florian Wallor beteiligen. Als Vorbild kann ihnen dabei Fritz Tanner dienen, der seit 25 Jahren aktiv mitsingt. Dafür erhielt er von Graf Urkunde und Ehrennadel."Wir waren wieder gut unterwegs", fassten Graf und stellvertretender Schriftführer Konrad Hübner den Auftrittsreigen zusammen. In ihrer Rückschau erinnerten sie an die Mitgestaltung des Ostersonntag-Gottesdienstes und des Volkstrauertags sowie an das Adventskonzert der FGV- Musikschule. Eine "schöne Sache", so Graf, sei die Mitgestaltung der Wirbenzer Heilig-Abend-Messe in der katholischen Dreifaltigkeitskirche in Kirchenlaibach gewesen. Dank einer super Tontechnik von Christina Bäß sei es bei der Seniorenweihnacht der Gemeinde in der Sportarena möglich gewesen, den Chorgesang wesentlich besser in die Halle zu übertragen. Für die Auftritte 2018 konnte sich Graf eine Gottesdienstgestaltung in der katholischen Filialkirche in Haidenaab vorstellen.Bleibenden Eindruck hinterließ die Mitgestaltung des Liederabends des Gesangvereins "Frohsinn 1909" Engelmannsreuth in Biberswöhr. Mit den Liedern "Wahre Freundschaft" und "Das Elternhaus" gratulierten die Sänger Ehrenmitglied Hans Schimmel aus Teufelhammer zum 85. Geburtstag, der seit der Nachkriegszeit dabei ist. "Ohne Hans Schimmel wurde es unseren Gesangsverein wohl nicht mehr geben", räumte der Vorsitzende ein. In schwierigen Zeiten ohne Chorleiter habe dieser über viele Jahre diese Aufgabe übernommen. Ihm zu Ehren wird der Verein im Frühjahr eine Singstunde bei ihm zu Hause organisieren. Grafs Dankesworte richteten sich aber auch an die Vorstandsmitglieder, die Vereinswirte Erna Schindler (Schindler-Gaststätte) und Rita und Fritz Tanner (Feuerwehrhaus), Fahnenträger Erhard Graf und die Gemeinde für einen Zuschuss.Als nächster Höhepunkt steht mit der Feuerwehr der Faschingstanz (10. Februar) ins Haus. Am 3. Februar werden dafür unter Anleitung von Gerhard Graf Presssäcke beim Hans Schindler (Haus 33) gemacht und bei Erich Schindler geräuchert. Vorbereitungen der Tombola laufen an, informierte er. Für 9./10. Juni 2018 werde von Jens Zimmermann nach Nördlingen ein Ausflug organisiert.Von einem kleinen Minus in der Jahresbilanz berichtete Kassier Jürgen Nerlich bei insgesamt guter finanzieller Basis. "Hat alles gepasst", meinte Kassenprüfer Erich Schindler. Chorleiterin Iris Meier regte an, neben den eingefahrenen Terminen auch mal etwas anderes zu machen. So schlug sie vor, den gewohnten Auftrittsreigen durch neue Auftrittsmöglichkeiten wie etwa bei der Wirbenzer Kirwa (30. September) zu ergänzen. Die Sangesbrüder hatten dafür mit dem Klassiker "Nix amore" auch gleich einen passenden Titel für den Sonntagnachmittag parat. Meier betonte auch das gute Zusammenwirken mit anderen Chören. Wichtig sei, dass alle an einem Strang ziehen und dass es allen Spaß mache. Sie dankte auch für das Verständnis und Entgegenkommen, wenn aus Arrangementgründen terminlich nicht immer alles reibungslos klappe.Zweiter Bürgermeister Rudi Heier zollte Respekt, Lob und Anerkennung. Bei den vielen Übungsstunden und Terminen komme im Jahr einiges an ehrenamtlicher Zeit zusammen. Er dankte dem Männergesangverein, dass er gemeindliche Veranstaltungen bereichere und einen unverzichtbaren Baustein in der Chorvielfalt bilde. Er freute sich über neue Gesichter und wünschte auch für die Zukunft ausreichend Nachwuchs. Vor allem, dass mit Iris Meier dem Chor noch lange eine qualifizierte Dirigentin zur Verfügung stehe.Das Singen mache hier Spaß, und es sei eine Ehre mitzusingen, betonte der Vorsitzende der Max-Reger-Sängergruppe, Siegmar Bräutigam. Er wünschte sich, dass die Chöre auch im kommenden Jahr als harmonische Klangkörper auftreten werden. Ebenso sprach er das zunehmende Problem an, dass Chöre sich zusammenschließen müssten. Für Samstag, 20. Januar, kündigte er den jährlichen Chortag vom Sängerkreis Nordoberpfalz mit seinen fünf Sängerguppen in Kemnath an, den die Sängergruppe Max Reger im fünfjährigen Turnus organisiert. Für 26. Februar lud er zur Gruppenversammlung nach Pullenreuth, für 10. März zur Kreisversammlung nach Friedenfels ein.