26.03.2018

Kirchenlaibach. Mit einer beeindruckenden Palmprozession und einem Kinderpassionsspiel erinnerte die Dreifaltigkeitsgemeinde an den Einzug Jesu in Jerusalem und sein Leiden und Sterben. Am Palmsonntag trafen sich eine große Schar Katholiken, der Mutter-Kind-Chor "Kids & Chor", Pfarrer Sven Grillmeier mit seinen Konzelebranten Pater Augustin aus Mockersdorf und Pater Justus aus Rom und seinen 25 Ministranten. Eine besondere Note verlieh dem liturgischen Einstieg in die Karwoche das Passionsspiel der Erstkommunionkinder. Eine Überraschung erlebte der Frauenbund. Alle ihre selbstgebastelten Palmartikel waren schnell verkauft. Bild: hai