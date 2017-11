Vermischtes Speichersdorf

30.11.2017

30.11.2017

Erwin Dromann gibt sein Amt als Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins (FGV) Speichersdorf ab. Heute, Freitag, um 19 Uhr zieht er in der Jahreshauptversammlung noch einmal Bilanz der 961 Mitglieder zählenden Ortsgruppe. Dann kommt es nach einer monatelangen Hängepartie zum Führungswechsel.

2007 war Dromann als stellvertretender Vorsitzender der Führungsriege beigetreten. 2013 beerbte er Siegfried Schäller, der nach 40 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung gestellt hatte. Nun macht Dromann seine Ankündigung von 2015 wahr, ins zweite Glied zurück zu rücken, wenn die 200 000 Euro teueren Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Tauritzmühle abgeschlossen sind.Zwei Jahre war deshalb der Fortbestand des Vereins nicht gesichert. Manche hofften, dass Dromann trotzdem weitermacht. Doch wer den Eschenbacher Ex-Banker kennt weiß, dass er zu dem steht, was er sagt. Potenzielle Kandidaten waren die Fußstapfen Schällers und Dromanns zu groß, in die sie hätten treten müssen. Bis vor kurzem war kein Nachfolger an der Spitze des größten Vereins im FGV-Hauptverein und zweitgrößten Vereins in der Gemeinde in Sicht, auch weil der überregionale Mitglieder und der Immobilienbestand mit der Tauritzmühle nahezu einen ehrenamtlichen Fulltime-Job bedeutet.Zudem hatte stellvertretender Vorsitzender Rainer Prischenk namens seiner drei Kollegen vor zwei Jahren parallel angekündigt, dass sie mit Dromann ebenfalls ihre Ämter zur Verfügung stellen. 2015 waren vier Stellvertreterposten mit den Ressorts Kultur (Prischenk), Musik (Michael Pöllath), Wandern (Dieter Kottwitz) sowie Öffentlichkeitsarbeit (Markus Brückner) geschaffen worden. Mit Architekt Franc Dierl holte man einen Baureferenten ins Boot. "Diese Konstellation hat sich als optimal erwiesen", betont Dromann. In den vergangenen Wochen zeichnete sich dann doch mit Dieter Kottwitz eine qualifizierte Lösung ab. 2011 hatte der Speichersdorfer nach 27 Jahren von Wanderwart Peter Frank die Leitung der beliebten Sparte übernommen.Aber auch weitere Baustellen im Vorstand haben die Mitglieder heute zu stemmen. Denn, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden, wird Kottwitz' Ehefrau Hannelore ihr Amt als Kassierin nicht weiter ausüben. Sie hatte 2013 die Finanzen von Erwin Sarnoch übernommen. Mit Andreas Bender stellt sich als Nachfolger ein ausgewiesener Finanzexperte der Wahl der Mitglieder.Spannend wird auch die Nachfolge von Kulturreferent Prischenk, der mit "Kultur auf der Mühle" die Tauritzmühle zu einer neuen Blüte geführt hat. Da er seit Juli 2017 Leiter des staatlichen Kompetenzzentrums für Ernährung in Kulmbach und Freising ist, lässt sich das Ehrenamt mit der beruflichen Belastung nicht mehr vereinbaren. Fraglich ist, ob Hermann Eisenhut Schriftführer bleibt. Der Vizechef des Milchhofs Kemnath soll sukzessive die Geschäftsführung des Zeltlagerplatz- und Jugendheimvereins übernehmen.