Vermischtes Speichersdorf

11.12.2017

4

0 11.12.2017

Hautnah wurde den Gläubigen die Botschaft des zweiten Adventssonntags "Bereitet dem Herrn den Weg" vermittelt. Im Glauben wie im Alltag sei es nicht selten, dass es manchmal der einen oder anderen Umleitung bedürfe, um ans Ziel zu kommen.

Kirchenlaibach. Die Gottesdienstbesucher staunten nicht schlecht, als sie vor verschlossenen Seitentüren der Dreifaltigkeitskirche standen und ausnahmsweise über das Hauptportal ins Gotteshaus eintreten mussten. Auch hier konnten sie nicht den direkten Weg über den Mittelgang zu ihren angestammten Plätzen nehmen. Vielmehr versperrten ein Umleitungsschild und rot-weiße Absperrbänder den Weg und leiteten sie über die Seitengänge um. Selbst Hauptzelebrant Pfarrvikar Augustine Oburota und Konzelebrant Sven Grillmeier mussten mit den Ministranten den Einzug über das Hauptportal und die Seitengänge nehmen, um zum Altar zu kommen.Eine Baustelle ist die Dreifaltigkeitskirche aktuell aber nicht. Doch draußen im Leben gibt es viele Baustellen, erkannten die Kinder des Familiengottesdienstes rasch. Ja selbst was eine solche Umleitung an Beschwerlichkeiten mit sich bringt, sprach Grillmeier in seiner Predigt am Beispiel der Baustelle B 22 zwischen Kemnath und Schönreuth vielen Leidgeprüften aus der Herzen. Wohl dem, der anstatt der offiziellen Umleitung über Pressath einen Schleichweg kannte, sagte er. Oftmals sei es aber auch im Leben so, dass kein gerader, breiter Weg ans Ziel führt, sondern dass ein Umweg nötig sei, so der Geistliche. "Mal ein größerer, mal ein kleinerer, mal ein beschwerlicher, mal einen bereichernder". Ohne die Umleitung hätte er zum Beispiel nie das Schloss Schönreuth kennengelernt, berichtete Grillmeier. So verhalte es sich auch mit dem Leben und dem Glauben.Wie die Umleitungsschilder so seien im Leben aber auch viele Menschen für andere eine Hilfestellung. Dafür holte Grillmeier Simone Bäß, Renate Würfl und Robert Schultes als lebendige Beispiele auf die Stufen des Altars. Eine Mama leitet ihre Kinder in der Erziehung auf den richtigen Weg zu Gott. Eine Oma geleitet ihre Enkelkinder mit in die Kirche. Ein Pastoralreferent lehrt seinen Schülern als Religionslehrer den Weg, den Gott aufgezeigt hat. Die Kinder beteten in den Fürbitten auch für Menschen, die vom Weg abgekommen sind, für die Begleitung der traurigen und ausweglosen Menschen, und für Wege, die anderen aus der Krise helfen. Der Mutter-Kind-Chor "Kids & More", unter der Leitung von Lucia Stelzer, sang dazu "Advent ist ein Leuchten, ein Licht in Nacht", "A Lichterschein liegt überm Land" und "Im Dunkeln naht die Weihnacht".